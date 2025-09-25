Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La leyenda de la NBA Scottie Pippen fue el invitado en 'La Revuelta'. LP

'La Revuelta' vs 'El Hormiguero': ¿Quién ha ganado la batalla de audiencias de este miércoles?

Entre ambos programas ha habido una diferencia de cinco puntos

A. Pedroche

A. Pedroche

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:11

'El Hormiguero' y 'La Revuelta' son los dos late night shows más importantes de nuestra televisión. Desde hace un año compiten cada noche por los datos de audiencia. Una rivalidad que va incluso más allá. Hay que recordar que Broncano acusó directamente al programa de Antena 3 de «robarles» invitados y de vetar algunas entrevistas. Pues bien, la batalla entre ellos sigue viva. Pese a que se lo tomen con humor, lo cierto es que los datos están muy ajustados.

Una noche más el espacio presentado por Pablo Motos ha vuelto a imponerse y ya son once días consecutivos. El programa de las hormigas arrancó con un 11.8% del share y se mantuvo toda la noche por delante de 'La Revuelta', llegando a alcanzar el 18.1%. Por su parte, el espacio de TVE inició la noche con un 10.3% y su crecimiento no fue tan grande dado que el máximo de share que logró fue del 13.3%.

Y eso que los invitados de ambos programas eran 'top'. Pablo Motos contó con la presencia en plató del director Alejandro Amenábar y al actor Julio Peña. Ambos fueron a promocionar 'El Cautivo', la película que cuenta la historia de Miguel de Cervantes. El director se encargó de zanjar toda la polémica acerca del enfoque que le había dado a la sexualidad del escritor en su novela.

Por su parte, 'La Revuelta' contó con la presencia de toda una leyenda de la NBA como Scottie Pippen. El que fuera alero de los Chicago Bulls de Michael Jordan es seis veces campeón y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con el mítico 'Dream Team'. El estadounidense se encuentra de visita en Madrid como parte de la comitiva NBA que asistirá al primer All Star inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar en el Polideportivo Antonio Magariños este jueves a las 18.00 horas.

