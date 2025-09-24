Alejandro Amenábar zanja en 'El Hormiguero' la polémica con su nueva película: «Esto no funciona así» El director y el actor Julio Peña visitan el programa de Pablo Motos para promocionar su nueva película, 'El Cautivo'

Tamara Villena Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:32 | Actualizado 23:01h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' encara la recta final de su semana con el programa de este miércoles, con el que tratará de nuevo de hacerse con el liderazgo del 'access prime time' frente a 'La Revuelta' de David Broncano. Una hazaña que no parece ser demasiado imposible para Pablo Motos últimamente, ya que desde incluso antes del parón vacacional el formato de Atresmedia conseguía superar en espectadores a la apuesta de RTVE.

Las últimas semanas la tendencia no está siendo diferente y Pablo Motos está consiguiendo una mayor distancia en 'share' con 'La Revuelta', que desde el lunes no ha conseguido ni un día mejorar los datos de las hormigas. De hecho, este martes la visita de Pedro J. Ramírez conseguía reunir a 1.760.000 espectadores, lo que se tradujo en un potente 14.9% de cuota de pantalla. Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa de Antena 3, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'. Unas cifras que quedaron más de dos puntos por encima de las de RTVE, que con la visita de Luis Merlo al espacio de Broncano se mantenía en un 12.6% de cuota de pantalla y una media de 1.476.000 espectadores.

Habrá que ver lo que pasa este miércoles con la visita a 'El Hormiguero' de Alejandro Amenábar y el actor Julio Peña, que acudían para charlar sobre su trabajo conjunto y compartir cómo ha sido el rodaje de su última película, 'El Cautivo', rodada en la Comunitat Valenciana. La entrevista ha dado mucho de sí y ambos han compartido anécdotas de todo tipo, sus experiencias durante la grabación y cómo han afrontado un proyecto tan especial para ellos.

«Estoy muy feliz por haber hecho la película, pero evidentemente tienes una responsabilidad por toda la gente que ha invertido en ella», confesaba Amenábar al principio de la entrevista. «La peli está teniendo unas cifras de miedo», comentaba Motos sobre la taquilla que está consiguiendo el filme.

El presentador pasaba a preguntarle al protagonista, a quien Amenábar decidió apartar del proyecto en un inicio, cómo ocurrió ese despido y cómo se lo tomó:

«No fue tanto drama. Fue como un alivio porque claro, hacer de Cervantes es un gran peso, pero fue una gran pena porque es un guion muy bonito», confesaba Peña. «Hubo un primer proceso, me eligió y estuvimos un mes y medio ensayando. Le pregunté si estaba seguro de que quería que fuera Cervantes y al día siguiente me llamaron y resultaba que no. Yo sabía que era una película muy importante para él y estaba apostando por mí, un chaval de 22 años», contaba el actor.

Amenábar y Peña han reflexionado con Pablo Motos sobre la situación actual de la industria cinematográfica y la evolución de las producciones de ficción desde su propia experiencia. «He sido reticente siempre al mundo de Hollywood, he preferido verlo desde la distancia», aseguraba, explicando que en 'Los Otros' hubo «guerra sucia» con los americanos en montaje. Haciendo una película así con gente como Harvey Weinstein, con el poder que tenia en ese momento, algunas batallas las ganas y otras las pierdes. Estoy orgulloso de cómo quedó», opinaba el cineasta.

Amenábar reflexiona sobre el personaje de Cervantes #AmenábarPeñaEH pic.twitter.com/MqtU8JCp7q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 24, 2025

El presentador ha aprovechado para preguntar al director sobre la gran polémica que ha generado la película sobre la homosexualidad de Cervantes, a lo que él respondía tajante: «Lo que quiero aclarar es que esto no es 'como soy gay, hago al personaje gay'. Esto no funciona así, aquí hay un trabajo de investigación desde hace ocho años. Es una ficción pero tengo que recrear el pasado. Creo que nos hemos acercado bastante a lo probable y lo probado. Es una película que pretende ser un homenaje al acto de contar historias», concluía.

Motos iba más allá y le preguntaba por las similitudes o conexión entre director y personaje: «Cervantes encuentra su pasión en contar historias. ¿Y tu?», le preguntaba el presentador. «Ese es mi gran punto de conexión», coincidía Amenábar sobre el protagonista de su historia.