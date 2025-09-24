Una diferencia de 2,3 puntos separan las audiencias de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': ¿quién ganó el martes? El programa de Antena 3 continúa líder frente al de Brocano por décimo día consecutivo

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:40

La lucha por las audiencias televisivas no cesa, sobre todo en programas de gran alcance como 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'. Los datos de cuota de pantalla son clave cada día, y los equipos de cada programa buscan siempre destacar frente a la competencia y quedarse en la primera posición.

El programa liderado por Pablo Motos vuelve a ser, un día más, el programa de entretenimiento más visto de la televisión en nuestro país, imponiéndose a Broncano y los suyos por décima jornada consecutiva, ampliando además la brecha que les separa.

'El Hormiguero' sumó este martes, 23 de septiembre, 1.760.000 espectadores con la visita de Pedro J. Ramírez, lo que se tradujo en un potente 14.9% de cuota de pantalla. Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa de Antena 3, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'.

Por su parte, 'La Revuelta' atrajo a una media de 1.476.000 espectadores con la visita de Luis Merlo, traduciéndose en un 12.6% de cuota de pantalla. Hasta un total de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con la emisión de La 1, según los datos de la consultora. Esto significa una diferencia de 2,3 puntos entre el programa de Antena 3 y el de La 1.

Ahora, tal y como anunció Broncano en su vuelta a la tele tras las vacaciones, 'La Revuelta' ha optado por anunciar con antelación los invitados de la semana, al igual que lo hace el formato de Atresmedia, con el objetivo de atraer a un mayor número de audiencia. Eso sí, acorde a su estilo, lo hacen dejando abierta la puerta a que la presencia de algunos de ellos sea mentira y en ocasiones ofreciendo varias opciones.

Esta vez, si los nombres que ha dado el presentador son ciertos, este miércoles acudirán al plató The Offspring y Blink 182, dos famosos grupos de punk comercial de la década de los 90 y principios de los 2000. Cerraría la semana el jueves el actor y dibujante Raúl Cimas, un viejo conocido del programa que ya ha acudido en varias ocasiones.

Por su parte, este miércoles se sentarán en el plató de Antena 3 Alejandro Amenábar y Julio Peña, quienes presentarán 'El Cautivo', la nueva cinta del realizador, que acaba de llegar a los cines con gran éxito, y en la que Peña da vida a un joven Miguel de Cervantes que es capturado y llevado a Argel como rehén.

La semana culminará con la visita del actor Álex González, quien presentará 'La sospecha de Sofía', la nueva película de Imanol Uribe que se estrena en cines el próximo 3 de octubre. La historia cuenta cómo la anodina vida de Daniel y Sofía cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima donde se le dice que la mujer que él cree que es su madre, en realidad no lo es.