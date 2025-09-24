Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
Logo Patrocinio
Pedro J. Ramírez este martes en 'El Hormiguero'. TV

Una diferencia de 2,3 puntos separan las audiencias de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': ¿quién ganó el martes?

El programa de Antena 3 continúa líder frente al de Brocano por décimo día consecutivo

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:40

La lucha por las audiencias televisivas no cesa, sobre todo en programas de gran alcance como 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'. Los datos de cuota de pantalla son clave cada día, y los equipos de cada programa buscan siempre destacar frente a la competencia y quedarse en la primera posición.

El programa liderado por Pablo Motos vuelve a ser, un día más, el programa de entretenimiento más visto de la televisión en nuestro país, imponiéndose a Broncano y los suyos por décima jornada consecutiva, ampliando además la brecha que les separa.

'El Hormiguero' sumó este martes, 23 de septiembre, 1.760.000 espectadores con la visita de Pedro J. Ramírez, lo que se tradujo en un potente 14.9% de cuota de pantalla. Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa de Antena 3, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'.

Por su parte, 'La Revuelta' atrajo a una media de 1.476.000 espectadores con la visita de Luis Merlo, traduciéndose en un 12.6% de cuota de pantalla. Hasta un total de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con la emisión de La 1, según los datos de la consultora. Esto significa una diferencia de 2,3 puntos entre el programa de Antena 3 y el de La 1.

Ahora, tal y como anunció Broncano en su vuelta a la tele tras las vacaciones, 'La Revuelta' ha optado por anunciar con antelación los invitados de la semana, al igual que lo hace el formato de Atresmedia, con el objetivo de atraer a un mayor número de audiencia. Eso sí, acorde a su estilo, lo hacen dejando abierta la puerta a que la presencia de algunos de ellos sea mentira y en ocasiones ofreciendo varias opciones.

Noticias relacionadas

'El Hormiguero' recibe por primera vez a uno de los periodistas más influyentes del país: los invitados del 22 al 25 de septiembre

'El Hormiguero' recibe por primera vez a uno de los periodistas más influyentes del país: los invitados del 22 al 25 de septiembre

Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' esta semana: dos leyendas de la NBA y dos grupos musicales históricos

Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' esta semana: dos leyendas de la NBA y dos grupos musicales históricos

Pedro J. Ramírez se moja sobre Pedro Sánchez y pide un «movimiento ciudadano»: «Prohibido perpetuarse en el poder»

Pedro J. Ramírez se moja sobre Pedro Sánchez y pide un «movimiento ciudadano»: «Prohibido perpetuarse en el poder»

Luis Merlo revela en 'La Revuelta' cómo rechazó 'La que se avecina': «Se enfadó muchísimo conmigo. Me vetó»

Luis Merlo revela en 'La Revuelta' cómo rechazó 'La que se avecina': «Se enfadó muchísimo conmigo. Me vetó»

Esta vez, si los nombres que ha dado el presentador son ciertos, este miércoles acudirán al plató The Offspring y Blink 182, dos famosos grupos de punk comercial de la década de los 90 y principios de los 2000. Cerraría la semana el jueves el actor y dibujante Raúl Cimas, un viejo conocido del programa que ya ha acudido en varias ocasiones.

Por su parte, este miércoles se sentarán en el plató de Antena 3 Alejandro Amenábar y Julio Peña, quienes presentarán 'El Cautivo', la nueva cinta del realizador, que acaba de llegar a los cines con gran éxito, y en la que Peña da vida a un joven Miguel de Cervantes que es capturado y llevado a Argel como rehén.

La semana culminará con la visita del actor Álex González, quien presentará 'La sospecha de Sofía', la nueva película de Imanol Uribe que se estrena en cines el próximo 3 de octubre. La historia cuenta cómo la anodina vida de Daniel y Sofía cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima donde se le dice que la mujer que él cree que es su madre, en realidad no lo es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  7. 7 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  8. 8 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»
  9. 9 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  10. 10 El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una diferencia de 2,3 puntos separan las audiencias de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': ¿quién ganó el martes?

Una diferencia de 2,3 puntos separan las audiencias de &#039;El Hormiguero&#039; y &#039;La Revuelta&#039;: ¿quién ganó el martes?