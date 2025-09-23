Luis Merlo revela en 'La Revuelta' cómo rechazó 'La que se avecina': «Se enfadó muchísimo conmigo. Me vetó» El actor visita el programa y comparte con David Broncano qué supuso realmente la serie para él

Tamara Villena Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

'La Revuelta' regresaba este martes dispuesta, de nuevo, a plantarle cara al programa de Pablo Motos. El espacio de RTVE no termina de conseguir superar la cuota de audiencia de las hormigas y ya se fue a las vacaciones ligeramente por detrás que la apuesta de Atresmedia, una tendencia que no ha conseguido mejorar después del parón vacacional. Desde 'El Hormiguero' no lo están poniendo fácil y consiguen liderar su franja horaria y, aunque generalmente la distancia de espectadores entre ambos formatos sigue siendo muy reducida, este lunes se alejaban más con un 11.7% de cuota de pantalla y una media de 1.396.000 espectadores para 'La Revuelta', frente al 14,8% de cuota de pantalla y una media de 1.752.000 espectadores de Motos.

Aún así, el programa de la cadena pública está demostrando tener un público más que fiel, y por eso mantiene su particular toque desenfadado para esta temporada, aunque incorporando una importante novedad con la que esperan rascarle 'share' a 'El Hormiguero'. Y es que ahora, tal y como anunció Broncano en su vuelta a la tele tras las vacaciones, 'La resistencia' ha optado por anunciar con antelación los invitados de la semana, al igual que lo hace el formato de Atresmedia. Eso sí, acorde a su estilo, lo hacen dejando abierta la puerta a que la presencia de algunos de ellos sea mentira y en ocasiones ofreciendo varias opciones.

Este martes, el programa recibía la visita de Luis Merlo, que charlaba con Broncano sobre temas tan variados como su forma de hacer turismo: «Me gusta viajar cuando puedo meterme en alguna casa y que me enseñen el lugar desde dentro», comentaba sobre su afición por conocer destinos como un local más.

El actor acudía al programa para presentar su nueva obra de teatro 'Un dios salvaje': «Es la cuarta vez que trabajo con ella, ha hecho un trabajo impecable, vamos a aplaudir a nuestra directora», pedía Merlo para la dramaturga Yasmina Reza.

«Os quería dar las gracias porque hoy es un día importantísimo para mí porque estoy celebrando mi aniversario», le decía Merlo a Broncano, que le preguntaba a si se refería a una relación o un cumpleaños: «Es una relación muy bonita, muy sólida», especificaba el actor, que también charlaba sobre su experiencia en 'Aquí no hay quien viva': «Me dio un éxito enorme», asentía al ser preguntado por Broncano sobre qué recuerdo tiene de la serie.

«Cambió muchas cosas, cambió muchas vidas. Sirvió de ayuda a la comprensión familiar sobre la homosexualidad» decía sobre su interpretación de Mauri, uno de los primeros personajes abiertamente homosexuales en triunfar en el 'prime time' en España. Una aventura que al principio incluso le dio algo de vértigo a él mismo: «Dije cuatro veces que no. Un personaje homosexual llamado Mauri y producido por José Luis Moreno, un poco de susto daba», bromeaba, explicando que la última vez fue el propio productor quien le llamó para ofrecerle el papel. «Me llamó y yo estaba en el dentista y pensé, 'si no tengo ni para pagar esto' y dije, venga la hago», detallaba el intérprete sobre cómo acabó en uno de los trabajos más exitosos de su carrera.

«Se enfadó muchísimo conmigo porque querían que hiciera 'La que se avecina'. Primero me tiraron muchas flores y luego me vetó. Fue porque no me dejaron entrar en un sitio donde estaba él», ha relatado sobre su negativa a continuar en 'La que se avecina'.