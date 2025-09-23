Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?«
Logo Patrocinio
Broncano, en 'La Revuelta'. RTVE

Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta esta semana: dos leyendas de la NBA y dos grupos musicales históricos

El presentador también deja la puerta abierta a que los nombres que ha lanzado sean mentira

J.Zarco

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:45

David Broncano ha cogido la costumbre de anunciar sus invitados de la semana en 'La Revuelta'. Lo hace de un modo particular, dejando abierta la puerta a que la presencia de algunos de ellos sea mentira y en ocasiones ofreciendo varias opciones.

Esta vez, si los nombres que ha dado el presentador son ciertos, acudirán al plató grandes estrellas. Este martes estarían Scottie Pippen y Shaquille O'Neal, dos leyendas de la NBA que se considera que están entre los 50 mejores jugadores de la historia en esta competición.

El miércoles sería el turno para The Offspring y Blink 182, dos famosos grupos de punk comercial de la década de los 90 y principios de los 2000. Cerraría la semana el jueves el actor y dibujante Raúl Cimas, un viejo conocido del programa que ya ha acudido en varias ocasiones.

Scottie Pippen y O'Neal

Pippen es sin duda, una de las leyendas del baloncesto. Ganó seis anillos en los Chicago Bulls, donde fue el perfecto acompañante de Michael Jordan. Disputó 17 temporadas en la NBA (1987-2004) y fue dos veces campeón olímpico con Estados Unidos. Su hijo Scotty Pippen Jr. juega actualmente en los Memphis Grizzlies.

Por su parte, O'Neal siempre llamó la atención por su imponente físico, con 2,16 metros de altura y 140 kilos de peso. Actual analista de la NBA, tuvo una excelsa carrera en la que conquistó 4 anillos, tres de ellos con los Lakers y uno con Miami Heat.

Dos grupos musicales históricos

Blink-182 atesoran tiene grandes éxitos como «All the small things», «I miss you», «What's my age again», «First date» o «Adam's song», con Travis Baker en la batería. No se queda atrás The Offspring con temas como «The kids aren't alright», «Self esteeem», «Come out and play», «Why don't you get a job» o «Pretty fly».

Ahora queda por ver si Broncano ha engañado a la audiencia o si verdaderamente acudirán estos invitados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  6. 6 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  7. 7

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  10. 10

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta esta semana: dos leyendas de la NBA y dos grupos musicales históricos

Broncano anuncia los invitados de &#039;La Revuelta esta semana: dos leyendas de la NBA y dos grupos musicales históricos