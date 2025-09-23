Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta esta semana: dos leyendas de la NBA y dos grupos musicales históricos El presentador también deja la puerta abierta a que los nombres que ha lanzado sean mentira

J.Zarco Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

David Broncano ha cogido la costumbre de anunciar sus invitados de la semana en 'La Revuelta'. Lo hace de un modo particular, dejando abierta la puerta a que la presencia de algunos de ellos sea mentira y en ocasiones ofreciendo varias opciones.

Esta vez, si los nombres que ha dado el presentador son ciertos, acudirán al plató grandes estrellas. Este martes estarían Scottie Pippen y Shaquille O'Neal, dos leyendas de la NBA que se considera que están entre los 50 mejores jugadores de la historia en esta competición.

El miércoles sería el turno para The Offspring y Blink 182, dos famosos grupos de punk comercial de la década de los 90 y principios de los 2000. Cerraría la semana el jueves el actor y dibujante Raúl Cimas, un viejo conocido del programa que ya ha acudido en varias ocasiones.

Scottie Pippen y O'Neal

Pippen es sin duda, una de las leyendas del baloncesto. Ganó seis anillos en los Chicago Bulls, donde fue el perfecto acompañante de Michael Jordan. Disputó 17 temporadas en la NBA (1987-2004) y fue dos veces campeón olímpico con Estados Unidos. Su hijo Scotty Pippen Jr. juega actualmente en los Memphis Grizzlies.

Por su parte, O'Neal siempre llamó la atención por su imponente físico, con 2,16 metros de altura y 140 kilos de peso. Actual analista de la NBA, tuvo una excelsa carrera en la que conquistó 4 anillos, tres de ellos con los Lakers y uno con Miami Heat.

Dos grupos musicales históricos

Blink-182 atesoran tiene grandes éxitos como «All the small things», «I miss you», «What's my age again», «First date» o «Adam's song», con Travis Baker en la batería. No se queda atrás The Offspring con temas como «The kids aren't alright», «Self esteeem», «Come out and play», «Why don't you get a job» o «Pretty fly».

Ahora queda por ver si Broncano ha engañado a la audiencia o si verdaderamente acudirán estos invitados.