Integrantes del equipo femenino de K4 500 este lunes en 'La Revuelta'. RTVE

La batalla de audiencias entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' sigue al rojo vivo: ¿quién ganó este lunes?

Pablo Motos comienza la semana liderando con la visita de Ester Cañadas

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:12

El programa de Pablo Motos en Antena 3 fue este lunes lo más visto del día y le sacó a su principal competidor, David Broncano y 'La Revuelta', dos puntos y medio de cuota de pantalla. A pesar de que este lunes ambos perdieron espectadores al coincidir con la emisión de la gala del Balón de Oro 2025 en Movistar Plus+, ambos programas se mantuvieron fuertes en audiencias. 

Concretamente, el programa de Pablo Motos firmó un 14,8% de cuota de pantalla y una media de 1.752.000 espectadores en televisión con la visita de la modelo Ester Cañadas. Durante su entrevista, la top model habló sobre su trayectoria en el mundo de la moda, su experiencia en las pasarelas más importantes del mundo y cómo ha logrado convertirse y mantenerse como un referente a lo largo de los años.

Por su parte, David Broncano sigue registrando buenos datos de audiencia, aunque aún no logra superar a su rival. El programa de La 1 anotó en esta ocasión un 11.7% de cuota de pantalla y una media de 1.396.000 espectadores, con su entrevista a Fernando Colomo y Brays Efe, por la película 'Las delicias del jardín', y al equipo femenino de K4 500, recientemente proclamado campeón del mundo.

A diferencia de la semana pasada, en la que Broncano anunció por primera vez a sus invitados con antelación para intentar atraer a una mayor audiencia, esta semana aún no ha desvelado quiénes serán los próximos en acudir al Teatro Príncipe Gran Vía.

Pablo Motos, como es habitual, ya anunció el pasado jueves que esta semana recibirá en su plató a Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar, Julio Peña y Álex González.

