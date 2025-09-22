En directo | Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos

19:03

Cada miembro del jurado selecciona a diez jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados. Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero. Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.