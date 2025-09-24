Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alejandro Amenábar. Carlos Espeso

Este es el exclusivo ático de 7 millones de euros ubicado junto al Palacio Real en el que vive Alejandro Amenábar, invitado este miércoles en 'El Hormiguero'

El director acude al programa para presentar el nuevo proyecto que acaba de estrenar en cines

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:30

'El Hormiguero' tiene el objetivo de liderar la cuota de pantalla y ser el programa de entretenimiento referencia en lo que a las audiencias televisivas se refiere. Para ello, el programa encabezado por Pablo Motos cuenta diariamente con invitados que acuden al programa para hablar de sus vivencias personales y comentar la actualidad nacional e internacional.

Tras la visita de Pedro J. Ramírez, el espacio de Antena 3 cuenta con dos invitados del mundo de la interpretación que presentarán su nuevo proyecto cinematográfico, Alejandro Amenábar y Julio Peña.

Alejandro Amenábar (53) es un director de cine, compositor y guionista hispano-chileno. Ganador de once premios Goya y un Óscar, ha escrito los guiones de sus siete películas y ha compuesto casi todas las bandas sonoras de cada una de ellas. Algunos de sus proyectos más destacados son 'Mar Adentro', 'Ágora' y 'Los Otros'.

Con motivo de la presencia del cineasta en el programa de Antena 3 nos colamos de manera virtual en su importante vivienda de Madrid, una oda al lujo y la riqueza. Valorada en 7 millones de euros, se trata de un ático dúplex situado en un edificio cimentado entre Plaza España y el Palacio Real.

La propiedad cuenta con 420 metros cuadrados y cuenta con un gran salón, comedor, despacho, tres dormitorios, cuatro cuartos de baño y un área privada destinada al servicio. Uno de los lugares más emblemáticos es su piscina, situada en la terraza y con vistas al Palacio Real de Madrid.

Aunque no existen detalles públicos sobre la decoración de la zona interior, algunos de sus invitados detalla que el ático cuenta con acabados de alta gama, acorde con el estatus del propietario y el valor de la propiedad.

El inmueble está ubicado en un barrio conocido por ser un enclave de la élite madrileña. De hecho, en él han vivido personalidades como Sara Montiel. El vecindario, repleto de edificios señoriales y residencias de alto standing, también sirve de hogar para diplomáticos artistas y empresarios.

La proximidad a instituciones culturales como el Teatro Real o el Senado añade un valor intangible, haciendo del ático un punto de encuentro entre la modernidad y la tradición histórica de Madrid.

