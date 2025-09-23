Cuatro relaciones y tres matrimonios, el lado más personal de Pedro J. Ramírez, invitado por primera vez este martes en 'El Hormiguero' El reputado periodista visita el programa de las hormigas para presentar la segunda entrega de sus memorias

Mario Lahoz Valencia Martes, 23 de septiembre 2025

'El Hormiguero' continúa con su lucha diaria por liderar la franja de audiencia en el acces prime time y para ello cuenta con grandes invitados que acuden al programa para presentar sus proyectos profesionales y charlar sobre la actualidad social y política tanto nacional como internacional.

Tras la visita de Esther Cañadas, el espacio de Antena 3 recibe por primera vez al reputado periodista Pedro J. Ramírez (73 años), que charlará con Pablo Motos para presentar su libro de memorias profesionales. Natural de Logroño, el director de El Español es uno de los periodistas más influyentes de España.

Fundador de varios medios de comunicación y director durante años de importantes cabeceras nacionales, ha marcado la agenda informativa con investigaciones y reportajes que han tenido un gran impacto. Actualmente, sigue siendo una voz muy relevante dentro del periodismo español.

Por primera vez nos visita el periodista y director de @elespanolcom, ¡@pedroj_ramirez! Viene a presentarnos su nuevo libro de memorias políticas: 'Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable' #PedroJEH pic.twitter.com/YYv6M4ZyLU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2025

Pedro Jota ha pasado más de 40 años al frente de diferentes periódicos. Con sus controvertidas opiniones, ha protagonizado todo tipo de polémicas, pero también ha ocupado titulares por su vida sentimental. El periodista acumula dos divorcias, tres bodas y tres hijos.

Su primera esposa fue Rocío Fernández Iglesias, actual directora del Museo de la Selección Española de Fútbol. Juntos tuvieron a su hija María. El tiempo ha pasado, pero siguen manteniendo una buena relación, tanto personal como profesional. Ahora bien, su relación más mediática es sin duda la que formó con Agatha Ruiz de la Prada.

Todo empezó cuando coincidieron en un puente aéreo. La diseñadora le agradeció un reportaje que habían escrito sobre sus creaciones y le invitó a uno de sus desfiles allá por el final de la década de los 80. Un año después de empezar a salir, nació su primer hijo, Tristán. Poco después llegaría Cósima.

Ambos se consoldiaron como una de las parejas españolas más icónicas. Juntos afrontaron momentos duros como la difusión del polémico vídeo sexual de Pedro Jota con una mujer guineana y su destitución como el director de 'El Mundo'.

«Yo le perdoné y me porte muy bien. Otra cosa es que yo luego aprovechara y tirase para mí lo que me convenía. Pero es que esas cosas o te separan o te unen, y Pedro J. se portó fenomenal. Me trató durante años como una reina», reconoció Agatha en el 'Chester' de Risto Mejide.

Su relación terminó en 2016 ocupando un sinfín de titulares. El motivo fue, según reveló la propia Agatha, que el director de El Español estaba con otra mujer. Ella era la abogada Cruz Sánchez de Lara. Un año después, realizaron su enlace nupcial en la más estricta intimidad.