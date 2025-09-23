'La que se avecina' presenta un importante cambio en su nueva temporada

A. Pedroche Martes, 23 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

'La que se avecina' es una de las series más importantes y más seguidas de nuestro país. Desde su estreno en 2007, la ficción escrita por Alberto y Laura Caballero ha conquistado el corazón de millones de españoles. Pero su éxito ha sido internacional. Tanto es así que la serie ha sido replicada en un país europeo y tendrá un canal en el que se emitirá durante las 24 horas del día. En los últimos años la serie ha sufrido muchos cambios. Los vecinos se han mudado de Montepinar a Contubernio 49. Algunos actores han dejado de formar parte del reparto y otros nuevos han llegado.

Ahora la ficción afronta su temporada 16. Vendrá acompañada de un gran cambio. Hasta ahora, en todas las temporadas emitidas tanto en Telecinco como en Prime Video, los capítulos duraban entre 80 y 90 minutos. Sin embargo, esto va a cambiar. Así lo ha confirmado Laura Caballero en una entrevista para Eltelevisero. Los nuevos capítulos tendrán una duración estimada de 35 a 50 minutos.

Para la creadora, este cambio era muy necesario. De hecho, asegura que es «una bendición». «Los capítulos de 80 minutos, aparte de estar fuera de mercado, están fuera de la vida de las personas», ha reconocido. Los creadores de La que se avecina han confirmado un notable cambio para la nueva temporada de la serie. Laura Caballero y el elenco de la serie finalizaron el rodaje de las nuevas entregas el pasado mes de julio, con la esperanza de mantener a los espectadores que la han convertido en todo un éxito. Para conseguirlo, la directora ha anunciado novedades en la ficción.

Los capítulos de la temporada 16 ya no ocuparán casi dos horas de emisión en pantalla, sino que pasarán a media hora o, como máximo, 50 minutos. Una novedad que la propia creadora ha calificado como una «bendición». «Los capítulos de 80 minutos, aparte de estar fuera de mercado, están fuera de la vida de las personas», reconocía Caballero. «Se quedan desfasados para producir, para crear tramas. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y rizar el rizo. Todo queda más lógico, y para la comedia más todavía», ha añadido.

Cree que el público saldrá beneficiado con este cambio y que lo agradecerá: «Cuando se emitía en Telecinco, en uno de los cortes de publicidad cuando faltaba media hora, la gente volaba y ahí lo notabas». Ha desvelado que esta nueva temporada contará únicamente con 8 capítulos. Sin embargo, han introducido nuevas tramas y personajes. Una de las grandes bazas con la que cuentan en esta ficción española es la facilidad para incorporar actores en su elenco, y es lo que harán en las entregas que verán la luz próximamente.

Temas

Telecinco