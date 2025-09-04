La actriz de 'La que se avecina', Antonia San Juan, anuncia que padece cáncer
La intérprete ha hecho pública la noticia a través de sus redes sociales
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:40
Duros momentos para Antonia San Juan. La actriz conocida por interpretar el papel de Estela Reynolds en 'La que se avecina', ha anunciado en redes sociales que le han diagnosticado un cáncer, revelando positiva y dejando claro que va a hacer todo lo que esté en su mano para superarlo, por lo que ha decidido aparcar sus compromisos laborales mientras se encuentre en tratamiento.
A través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la intérprete ha explicado: «llevo más de un año con problemas de garganta y con faringitis crónica, el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales».
«Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer», confesaba emocionada, revelando que no será hasta que analicen la biopsia cuando le digan «qué tipo de cácner es y si tiene solución con tratamiento».
Como ha asegurado, afronta su enfermedad con optimismo y fuerza: «Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan». Y, centrada en su lucha contra el cáncer, ha anunciado que «ahora mismo me alejaré un poco de los escenarios, que es lo que más me gusta».
«Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión», concluía diciendo en el vídeo. Además, ha aprovechado para agradecer a todos sus seguidores el apoyo incondicional. «Voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo, gracias», terminaba.
Como era de esperar, la publicación se ha llenado de comentarios de numerosos rostros conocidos que han querido mandarle todo su cariño y apoyo a la actriz. «Jo Antonia confía, que hay seguro cositas interesantes que están saliendo. Calma que de eso sabes, esa mirada de nuestros pequeños que sanan. Te quiero preciosa», escribía Rosa López. Jorge Cadaval, de 'Los Morancos', también ha comentado: Aquí estamos contido amiga. Un besazo«.
Su salida de 'La que se avecina'
Estela Reynolds (Antonia San Juan) abandonó 'La que se avecina' en 2013, tras el episodio 7x13, aunque regresó brevemente en 2014, confirmando después que su etapa había terminado para siempre.
La actriz confirmó en una entrevista que abandonó la serie por motivos económicos, pero también porque estaba agotada y su prioridad era su productora teatral. Actualmente, la actriz se dedica a su productora teatral y a otros proyectos en cine y televisión.
Durante este tiempo ha dejado su huella en el cine, con papeles en películas como 'El Hoyo' (el éxito de Netflix que ahora ha sacado su segunda) o 'Mañana es hoy', entre otros tantísimos proyectos. Además, también ha sido directora, productora, creadora y guionista.
