Mariví Fernández. Mediaset

Muere Mariví Fernández, mítica colaboradora de María Teresa Campos

La periodista acompañó a la presentadora en 'Día a día' de Telecinco

J.Zarco

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:08

Mariví Fernández Palacios, conocida por ser colaboradora de 'Día a día', magacín presentado por María Teresa Campos en Telecinco entre 1996 y 2004, ha muerto este domingo 21 de septiembre, según ha desvelado la revista 'Diez Minutos'.

Se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló su carrera en distintos medios de comunicación, centrándose en la radio y la televisión. A inicios de los 90 coincidió con Campos en la Cadena Ser cuando sustituyó un verano a Iñaki Gabilondo en 'Hoy por hoy', donde Mariví ya colaboraba.

«Contactamos muy bien. Era muy buena jefa, muy buena jefa», señaló Fernández en una entrevista en 'Estudio 8' en 2024. Cuando María Teresa Campos fichó por TVE, decidió contar con ella. Tras presentar 'Esta es su casa' y 'Pasa la vida', la histórica presentadora dejó TVE y fichó por Telecinco, donde le acompañó Mariví: «Tuvo el detallazo de llevarse a todo el equipo. Aquel fue el momento cumbre de María Teresa en Telecinco. Era la ama».

Mariví era especialista en los famosos, en parte gracias a su participación en 'El Palco' de Canal +, donde hablaba con famosos que comentaban las corridas taurinas. Por otro lado, también fue especialista en la Familia Real. Cubrió para María Teresa Campos las bodas de la infanta Elena y la infanta Cristina.

Tuvo tiempo para trasladarse a Estados Unidos y cubrir la información relacionada con Hollywood, viviendo en el año 2000 el Oscar que ganó Pedro Almodóvar. «Le cogí a la salida con su Oscar en la mano con Cecilia Roth y el resto de sus chicas. Fue una superexclusiva. Lo mandamos por la noche y, ya por la mañana, María Teresa Campos abrió su programa con Pedro Almodóvar diciendo 'estoy aquí con mi Oscar'. Eso me llenó de satisfacción», señaló.

