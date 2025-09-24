La actriz valenciana que vuelve a la televisión para presentar un nuevo programa en La 1 de TVE Patricia Montero vuelve a la televisión como presentadora de 'DecoMasters', un nuevo talent de decoración que se estrenará próximamente en la cadena pública

Tras haberse dejado ver como defensora de su marido Álex Adrover en Supervivientes 2025, y haber participado en MasterChef Celebrity 2 en 2017, la actriz valenciana Patricia Montero vuelve a la televisión como presentadora de 'DecoMasters', un nuevo talent de decoración que se estrenará próximamente en La 1.

El jurado estará compuesto por el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la periodista especializada en decoración Marta Riopérez, quienes serán los encargados de desafiar la creatividad y la habilidad de diez parejas de celebrities.

Ayudados por un decorador invitado en cada prueba juzgarán las creaciones de las 10 parejas. Además, con el respaldo de su trayectoria y mirada experta, explicarán a los participantes las principales tendencias y analizarán con exigencia cada detalle del trabajo realizado durante toda la competición.

Mar Flores y su hijo Carlo Constanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, las amigas María Zurita y Antonia Dell'Atte, los amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y su hija Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y su musa La Terremoto de Alcorcón, las amigas Raquel Meroño y Belén López, los hermanos Gemeliers, y los influencers King Bru y Andy Andrea conforman las diez parejas participantes.

Muy pronto, estos dúos imprevisibles harán realidad sus sueños y materializarán sus proyectos decorativos más ambiciosos en una divertida y emocionante competición. A lo largo del programa, se enfrentarán a diversos retos para transformar y optimizar todo tipo de espacios reales, desde viviendas y negocios hasta habitaciones pequeñas o con poca luz. Deberán sacar el máximo partido a cada entorno, por complicado que parezca.

Sobre Patricia Montero

La actriz valenciana Patricia Montero.

Actriz, presentadora y creadora de bienestar, Patricia Montero (Valencia, 1988) inició su carrera artística desde niña en anuncios publicitarios, consolidándose con su debut en el telefilme 'Severo Ochoa. La conquista de un Nobel'. Patricia saltó a la fama en 2008 por su papel en la serie 'Yo soy Bea', donde interpreataba a Beatriz Berlanga Echegara aunque también es recordada por sus actuaciones en 'Los hombres de Paco' y 'Machos Alfa'. Además, en 2017 participó en 'MasterChef Celebrity 2', donde alcanzó la cuarta posición y mostró una faceta marcada por la resiliencia, la autenticidad y la cercanía, ganándose el cariño del público.

Apasionada del deporte y la vida saludable, Patricia combina su faceta artística con su labor como profesora de yoga y divulgadora, liderando proyectos que inspiran a miles de personas a conectar con su bienestar físico y emocional. Su energía, carisma y capacidad de comunicar la convierten en un rostro polifacético, capaz de cautivar y motivar tanto en pantalla como en eventos en vivo.