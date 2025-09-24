Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de hoy miércoles reparte más de 193.092 euros en tres provincias de España
Logo Patrocinio
'La revuelta' de este miércoles. RTVE

'La Revuelta' cumple y sorprende con la visita de la leyenda de la NBA Scottie Pippen

El mítico jugador de baloncesto acudía este miércoles al programa de David Broncano, tal y como había prometido el presentador

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:46

Aunque parezca imposible en 'La Revuelta', no iba en broma cuando dijeron los nombres de algunos de los invitados de la semana. El programa volvía de las vacaciones de verano dispuesto a plantar cara a 'El Hormiguero' en el 'access prime time', una tarea que no está terminando de conseguir del todo. El formato presentado por Pablo Motos está liderando su franja horaria desde su vuelta del parón vacacional y este martes su distancia respecto a su principal competidor, con David Broncano, aumentaba hasta los 2,3 puntos

De ahí que para esta nueva temporada, el espacio de RTVE apostara por competir con 'El Hormiguero' en igualdad de condiciones y anunciar a los invitados de la semana. Pero eso sí, con variaciones, porque según adelantó el propio presentador, algunos serían verdad y otros no, pero los espectadores no lo sabrían hasta el mismo día de la emisión.

Así que era de esperar que cuando anunció el nombre de, Scottie Pippen, la leyenda de la NBA que jugó con Michael Jordan, todos creyeran que el presentador estaba bromeando. Así que la sorpresa ha sido mayúsucla cuando este miércoles hemos visto aparecer al que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto en el plató de 'La Revuelta'.

El programa cumplía y traía a la leyenda del baloncesto, que se encuentra de visita en Madrid como parte de la comitiva NBA que asistirá al primer All Star inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar en el Polideportivo Antonio Magariños de la capital el jueves 25 a las 18 horas.

Pippen, a sus casi 60 años, es uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo, seis veces campeón con Chicago Bulls junto al icono Michael Jordan y dos veces campeón olímpico de Estados Unidos. «Vaya honor que nos siga el rollo de esta manera», expresaban desde el programa en su cuenta de X.

«Es un placer estar aquÍ», decía el invitado, que no tenía ni idea de cómo se desarrollaría el programa, en el que, a falta de subtítulos, Broncano ha tenido que hacer de traductor. «No creo que nadie me llegue a superar», presumía el invitado tras escucharlos elogios del equipo del programa: «Quizá en el futuro haya alguien que lo haga aunque por ahora no», coincidía el deportista. «Cuando mis hijos ven mis vídeos dicen que soy el mejor», presumía el jugador, que se animaba tamnién con las preguntas clásicas y le regalaba a Broncano unas pelotas firmadas y una camiseta del evento que ha ido a presentar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  3. 3 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  4. 4

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  5. 5 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  6. 6 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  7. 7 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  8. 8

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  9. 9 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  10. 10

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'La Revuelta' cumple y sorprende con la visita de la leyenda de la NBA Scottie Pippen

&#039;La Revuelta&#039; cumple y sorprende con la visita de la leyenda de la NBA Scottie Pippen