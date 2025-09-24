'La Revuelta' cumple y sorprende con la visita de la leyenda de la NBA Scottie Pippen El mítico jugador de baloncesto acudía este miércoles al programa de David Broncano, tal y como había prometido el presentador

Aunque parezca imposible en 'La Revuelta', no iba en broma cuando dijeron los nombres de algunos de los invitados de la semana. El programa volvía de las vacaciones de verano dispuesto a plantar cara a 'El Hormiguero' en el 'access prime time', una tarea que no está terminando de conseguir del todo. El formato presentado por Pablo Motos está liderando su franja horaria desde su vuelta del parón vacacional y este martes su distancia respecto a su principal competidor, con David Broncano, aumentaba hasta los 2,3 puntos

De ahí que para esta nueva temporada, el espacio de RTVE apostara por competir con 'El Hormiguero' en igualdad de condiciones y anunciar a los invitados de la semana. Pero eso sí, con variaciones, porque según adelantó el propio presentador, algunos serían verdad y otros no, pero los espectadores no lo sabrían hasta el mismo día de la emisión.

Así que era de esperar que cuando anunció el nombre de, Scottie Pippen, la leyenda de la NBA que jugó con Michael Jordan, todos creyeran que el presentador estaba bromeando. Así que la sorpresa ha sido mayúsucla cuando este miércoles hemos visto aparecer al que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto en el plató de 'La Revuelta'.

El programa cumplía y traía a la leyenda del baloncesto, que se encuentra de visita en Madrid como parte de la comitiva NBA que asistirá al primer All Star inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar en el Polideportivo Antonio Magariños de la capital el jueves 25 a las 18 horas.

Pippen, a sus casi 60 años, es uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo, seis veces campeón con Chicago Bulls junto al icono Michael Jordan y dos veces campeón olímpico de Estados Unidos. «Vaya honor que nos siga el rollo de esta manera», expresaban desde el programa en su cuenta de X.

«Es un placer estar aquÍ», decía el invitado, que no tenía ni idea de cómo se desarrollaría el programa, en el que, a falta de subtítulos, Broncano ha tenido que hacer de traductor. «No creo que nadie me llegue a superar», presumía el invitado tras escucharlos elogios del equipo del programa: «Quizá en el futuro haya alguien que lo haga aunque por ahora no», coincidía el deportista. «Cuando mis hijos ven mis vídeos dicen que soy el mejor», presumía el jugador, que se animaba tamnién con las preguntas clásicas y le regalaba a Broncano unas pelotas firmadas y una camiseta del evento que ha ido a presentar.