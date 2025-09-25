Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de 'First Dates' Se incorpora al equipo junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata

Andoni Torres Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:12 | Actualizado 22:30h.

Una nueva cara se incorpora al equipo de 'First Dates'. La modelo internacional Lidia Santos ejercerá como camarera en las nuevas entregas de esta temporada junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Lidia Santos, Miss Málaga 2011 y modelo internacional, ha protagonizado numerosas campañas de moda y publicidad junto a relevantes profesionales como Elsa Pataky.

Nacida en Benalmádena hace 32 años, Lidia Santos ha recorrido medio mundo como modelo de firmas como Guess, Dolores Cortés, Lola Casademunt, Ágatha Ruiz de la Prada, Francis Montesinos, Pronovias o Woman Secret.

Antes, en el año 2011, y con sólo 19 años, se coronó Miss Málaga y en 2013 fue primera finalista de Miss Universo España.

La televisión tampoco le es ajena. En 2019, Lidia viajó a Honduras para participar en 'Supervivientes'. La malagueña aguantó cinco semanas antes de ser expulsada del reality.

Acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones. Estos serán algunos de los cometidos de Lidia Santos, la nueva camarera de First Dates, que ya está inmersa en las grabaciones de las entregas de esta temporada en la que se sumará al equipo capitaneado por Carlos Sobera.

«Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como 'First Dates' es muy especial» ha asegurado Lidia Santos en su debut ante las cámaras en su nueva faceta. «Soy una enamorada de la vida y creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada».

Además, Lidia confía en que «esta etapa me permita crecer como profesional y como persona, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este. Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí.»