Una reportera de Telecinco acude a 'First Dates' en busca del amor

A. Pedroche Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:14

'First Dates' es el programa de citas más famoso de la televisión en nuestro país. Desde su estreno allá por 2016, son miles y miles las personas que se han pasado por el espacio de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Ha habido de todo. Solteros que realmente querían encontrar en amor, estafadores que han pasado varias veces por el programa, curiosos, influencers, famosos...Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando esta semana una reportera de Telecinco ha acudido a buscar pareja.

Se trata de Elisa Hernández, periodista y redactora del programa de Telecinco 'Fiesta'. La joven, de 24 años, buscaba un chico para compartir su vida. Reconía que habáin sido sus propios compañeros los que le habían animado a presentarse: «Richard Pena, el vozarrón de 'First Dates', me dijo que me presentara porque sabe que tengo una especie de idealización con los coreanos». Pues dicho y hecho, su cita fue un coreano. Un joven llamado Éric; elegido específicamente para ella.

Hubo flechazo con él nada más verle: «Está bueno y es guapo. Es un asiático guapo de una serie coreana». Sin embargo, Éric era mucho más reservado que ella y se quedó extrañado en un primer momento: «Ni siquiera me conoces. ¿Cómo te puedo gustar?». Elisa no paró de expresar lo fascinaba que estaba con los orígenes de su cita.

Poco a poco, aunque con dudas, Éric se fue soltando y conectando con ella. «Me ha asustado un poco que sea tan intensa porque no me lo esperaba. No estoy cerrado a tener novia, pero tampoco es que lo busque activamente», confesaba el joven. Hicieron un baile (de K-Pop, como no podía ser de otra manera tratándose de Elisa) y los dos decidieron seguir conociéndose. Con una condición: que la segunda cita fuera en Corea.