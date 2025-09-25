Esta es la rutina que sigue Álex González, invitado este jueves en 'El Hormiguero', para estar en plena forma física: «No hago dieta, lo que sí procuro es no comer productos envasados» El actor visita el programa de las hormigas para presentar su último proyecto cinematográfico

'El Hormiguero' concluye su programación semanal con el objetivo de liderar el ranking de audiencias de su franja horaria, como ya hiciera la semana pasada. Tras la visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña, el espacio de Antena 3 sigue enfocado en el mundo de la interpretación.

El actor Álex González acude al programa presentado por Pablo Motos para hablar sobre la nueva película que protagoniza, 'La sospecha de Sofía.

Álex González (45 años) es un actor madrileño que ha destacado tanto en cine como en televisión. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes muy recordados en series y películas de éxito, consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación.

A sus 45 años, el madrileño mantiene la energía que le catapultó a la fama con 'El Príncipe' y que ha consolidado con papeles como el de 'Vivir sin permiso'. Alejado de los discursos de autoayuda, ha hablado en varias ocasiones con franqueza sobre su rutina personal.

«No hago dieta, lo reconozco, y hago como todos, si algún día me veo una lorcilla, pues luego estoy dos días sin comer pan», declaró en Men's Health a principios de este año. En la misma entrevista añadía: «Tengo una noción de lo que son proteínas, grasas e hidratos de carbono y lo que si procuro es no comer productos envasados».

El actor ha compartido que la salud mental forma parte de su autocuidado. «Cuando he tenido que ir al psicólogo lo he hecho y lo recomiendo a todo el mundo. Además, cada día medito», afirmaba.

El equilibrio que muestra ante las cámaras se traduce en una rutina adaptada a su día a día. Su dieta incluye arroz, quinoa, pescado azul, futos secos, aguacate y verduras, especialmente de hoja verde. En una entrevista concedida a GQ, explicó como adaptó su físico para interpretar a El Turco, antagonista de la segunda temporada de 'Toy Boy'.

«Entrenaba seis días a la semana, con entrenamientos muy cortos, de unos cincuenta minutos, y muy intensos», detallaba. «Intentaba hacer un grupo muscular al día y trabajar cada uno de ellos al menos dos veces en semana con diferentes estímulos. Con pesos altos y descansos activos, por ejemplo, haciendo abdominales entre series».