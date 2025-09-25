Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Once detenidos en la operación contra el cártel del Puerto de Valencia ya están en libertad
Logo Patrocinio
Álex González en la celebración del décimo aniversario de Netflix. EFE

Esta es la rutina que sigue Álex González, invitado este jueves en 'El Hormiguero', para estar en plena forma física: «No hago dieta, lo que sí procuro es no comer productos envasados»

El actor visita el programa de las hormigas para presentar su último proyecto cinematográfico

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:37

'El Hormiguero' concluye su programación semanal con el objetivo de liderar el ranking de audiencias de su franja horaria, como ya hiciera la semana pasada. Tras la visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña, el espacio de Antena 3 sigue enfocado en el mundo de la interpretación.

El actor Álex González acude al programa presentado por Pablo Motos para hablar sobre la nueva película que protagoniza, 'La sospecha de Sofía.

Álex González (45 años) es un actor madrileño que ha destacado tanto en cine como en televisión. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes muy recordados en series y películas de éxito, consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación.

A sus 45 años, el madrileño mantiene la energía que le catapultó a la fama con 'El Príncipe' y que ha consolidado con papeles como el de 'Vivir sin permiso'. Alejado de los discursos de autoayuda, ha hablado en varias ocasiones con franqueza sobre su rutina personal.

«No hago dieta, lo reconozco, y hago como todos, si algún día me veo una lorcilla, pues luego estoy dos días sin comer pan», declaró en Men's Health a principios de este año. En la misma entrevista añadía: «Tengo una noción de lo que son proteínas, grasas e hidratos de carbono y lo que si procuro es no comer productos envasados».

El actor ha compartido que la salud mental forma parte de su autocuidado. «Cuando he tenido que ir al psicólogo lo he hecho y lo recomiendo a todo el mundo. Además, cada día medito», afirmaba.

Noticias relacionadas

Alejandro Amenábar zanja en 'El Hormiguero' la polémica con su nueva película: «Esto no funciona así»

Alejandro Amenábar zanja en 'El Hormiguero' la polémica con su nueva película: «Esto no funciona así»

Pérez-Reverte recomienda una polémica película: «Hay dos minutos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos»

Pérez-Reverte recomienda una polémica película: «Hay dos minutos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos»

Pedro J. Ramírez se moja sobre Pedro Sánchez y pide un «movimiento ciudadano»: «Prohibido perpetuarse en el poder»

Pedro J. Ramírez se moja sobre Pedro Sánchez y pide un «movimiento ciudadano»: «Prohibido perpetuarse en el poder»

El equilibrio que muestra ante las cámaras se traduce en una rutina adaptada a su día a día. Su dieta incluye arroz, quinoa, pescado azul, futos secos, aguacate y verduras, especialmente de hoja verde. En una entrevista concedida a GQ, explicó como adaptó su físico para interpretar a El Turco, antagonista de la segunda temporada de 'Toy Boy'.

«Entrenaba seis días a la semana, con entrenamientos muy cortos, de unos cincuenta minutos, y muy intensos», detallaba. «Intentaba hacer un grupo muscular al día y trabajar cada uno de ellos al menos dos veces en semana con diferentes estímulos. Con pesos altos y descansos activos, por ejemplo, haciendo abdominales entre series».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  6. 6 A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs
  7. 7

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  8. 8

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  9. 9 El municipio valenciano en el que hoy se ha dormido bajo cero
  10. 10

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Esta es la rutina que sigue Álex González, invitado este jueves en 'El Hormiguero', para estar en plena forma física: «No hago dieta, lo que sí procuro es no comer productos envasados»

Esta es la rutina que sigue Álex González, invitado este jueves en &#039;El Hormiguero&#039;, para estar en plena forma física: «No hago dieta, lo que sí procuro es no comer productos envasados»