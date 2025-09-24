Pérez-Reverte recomienda una polémica película: «Hay dos minutos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos» El escritor no duda: La recomiendo de verdad

La película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar está en boca de todos. La cinta ha levantado una intensa polémica a cuenta de la supuesta homosexualidad de Cervantes que se apunta en la historia.

Actores y director se encuentran en plena promoción de la película, recientemente estrenada. Amenábar no ha eludido posicionarse sobre la polémica que la rodea. En 'El Hormiguero' ha explicado a Pablo Motos: «Lo que quiero aclarar es que esto no es 'como soy gay, hago al personaje gay'. Esto no funciona así, aquí hay un trabajo de investigación desde hace ocho años. Es una ficción pero tengo que recrear el pasado. Creo que nos hemos acercado bastante a lo probable y lo probado. Es una película que pretende ser un homenaje al acto de contar historias».

Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los primeros en opinar sobre la película que tiene como protagonista a Cervantes. El periodista, escritor y académico no se ha ido por las ramas y ha dado su opinión, clara y directa en la red social X.

«He visto 'El cautivo' y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad».

Como siempre, la publicación de Pérez-Reverte ha provocado cientos de comentarios de sus seguidores, a favor y en contra de la propuesta se Alejando Amenábar.