Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de hoy miércoles reparte más de 193.092 euros en tres provincias de España
Logo Patrocinio
Arturo Pérez-Reverte. EFE/A.Carrasco Ragel

Pérez-Reverte recomienda una polémica película: «Hay dos minutos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos»

El escritor no duda: La recomiendo de verdad

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:16

La película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar está en boca de todos. La cinta ha levantado una intensa polémica a cuenta de la supuesta homosexualidad de Cervantes que se apunta en la historia.

Actores y director se encuentran en plena promoción de la película, recientemente estrenada. Amenábar no ha eludido posicionarse sobre la polémica que la rodea. En 'El Hormiguero' ha explicado a Pablo Motos: «Lo que quiero aclarar es que esto no es 'como soy gay, hago al personaje gay'. Esto no funciona así, aquí hay un trabajo de investigación desde hace ocho años. Es una ficción pero tengo que recrear el pasado. Creo que nos hemos acercado bastante a lo probable y lo probado. Es una película que pretende ser un homenaje al acto de contar historias».

Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los primeros en opinar sobre la película que tiene como protagonista a Cervantes. El periodista, escritor y académico no se ha ido por las ramas y ha dado su opinión, clara y directa en la red social X.

«He visto 'El cautivo' y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad».

Como siempre, la publicación de Pérez-Reverte ha provocado cientos de comentarios de sus seguidores, a favor y en contra de la propuesta se Alejando Amenábar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  4. 4 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  5. 5 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años
  10. 10

    Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pérez-Reverte recomienda una polémica película: «Hay dos minutos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos»

Pérez-Reverte recomienda una polémica película: «Hay dos minutos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos»