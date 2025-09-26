Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álex González fue el invitado en el programa de Atresmedia. Antena 3 vía X

Broncano sigue sin vencer a Motos: las audiencias de este jueves

Televisión ·

'El Hormiguero' y 'La Revuelta' compiten cada noche por liderar el prime time

A. Pedroche

A. Pedroche

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:45

La rivalidad entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' continúa viva. Hace un año, más o menos, David Broncano aterrizó en TVE con el formato que tanto éxito le había dado en Movistar+. La cadena pública hizo una apuesta fuerte por el jijenense y su equipo que contaba con otras ofertas como la de Mediaset. Sin embargo, se decantó por hacer su late night show en La 1. Fue una decisión que levantó polémica, pero el formato entró pisando fuerte y se convirtió en la competencia directa de 'El Hormiguero'.

Hasta entonces, el espacio presentado por Pablo Motos no había tenido rival; y cuando lo tuvo como Jorge Javier con 'Cuentos chinos', arrasaba desde su posición de liderazgo máximo. Entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' ha habido diferencias y malentendidos. De hecho, algunas de ellas las hemos visto en directo. Nadie olvida como Broncano señaló al formato de Antena 3 de «pisarle» invitados. Ahora las aguas están más calmadas, pero la lucha por liderar las audiencias continúa.

Este jueves, 25 de septiembre, 'El Hormiguero' volvió a ganar. Fue líder imbatible de su cadena con un 14.5% de share y media de 1.707.000 espectadores. Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa. La fidelidad fue del 44%, según los datos facilitados por Dos30'.

Por su parte, 'La Revuelta' registró buenos números pero no fueron suficiente para alcanzar a su rival que se escapa por duodécimo día consecutivo. Pese a ello, el espacio producido por El Terrat fue lo más visto de TVE con un 11% de share y una media de 1.291.000 espectadores. Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa.

Cabe destacar además que no era una noche sencilla. En Telecinco emitieron una nueva gala de expulsión de 'Supervivientes All-Star'. El concurso de Mediaset alcanzó un máximo de cuota al firmar un 17%, 969.000 y 2.396.000 espectadores únicos.

