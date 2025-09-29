Carmen Maura, invitada este lunes 'El Hormiguero', se sincera sobre su reconciliación con Almodóvar: «No le guardo rencor a Pedro, pero casi dejo la actuación» La actriz acude al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película que se estrena en cines el 10 de octubre

Mario Lahoz Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa como lider en el ranking de audiencias en lo que a la franja del prime time se refiere. En su particular batalla con 'La Revuelta', el espacio de Antena 3 ha conseguido registrar más espectadores desde su vuelta tras el parón veraniego.

Para mantener este puesto, el programa de Pablo Motos cuenta con la presencia de uno o varios invitado cada día. Este lunes, Carmen Maura visita el plató de las hormigas para repasar alguno de los momentos más destacados de su vida profesional y personal.

Natural de Madrid, Carmen Maura (80 años) es una de las actrices más reconocidas y queridas de España. A lo largo de su extensa carrera, ha participado en numerosas producciones de cine, televisión y teatro, convirtiéndose en un referente indiscutible de la interpretación.

🎬 Empezamos la semana por todo lo alto: nos visita la gran Carmen Maura para contarnos todo sobre 'Vieja Loca', su nueva peli de terror y suspense que llega a los cines el 10 de octubre #CarmenMauraEH pic.twitter.com/JVsJ7P9a7G — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2025

Maura es una musa indiscutible de Pedro Almodóvar. Ambos se conocieron interpretando una obra de teatro llamada 'Manos Sucias' en 1977 y los dos conectaron. «Compartíamos el entusiasmo. Le gustaba que yo fuera natural y espontánea, y a mí me encantaban sus historias y cómo las contaba», explica la actriz en una entrevista.

Ahora bien, la relación entre director e intérprete no se queda únicamente en los buenos momentos. Durante el rodaje de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', Almodovar cambió por completo su forma de tratar con la actriz.

«Fue bastante antipático conmigo», confesó la madrileña en un programa de Telecinco. Y eso que todo sucedió cuando el rodaje del exitoso largometraje nominado al Óscar ya estaba más que finiquitado.

«Ya no conectábamos. Pensé en dejarlo para siempre, pero ya había firmadao otro trabajo, así que seguí», recuerda Maura. Las consecuencias de esta actitud fueron demoledoras y dinamitaron por completo una de las mayores colaboraciones artísticas del cine español.

A pesar de todo, la actriz madrileña solo tiene buenas palabras hacía el director y a todos los momentos compartidos con su persona. «Ahora estoy feliz por Pedro y orgullosa de haber formado parte de su carrera».