'Bailando con las estrellas' expulsa a un concursante muy querido este sábado Pepe Navarro se marcha del programa tras caer en el duelo ante Iago García

Telecinco emitía este sábado 27 de septiembre la tercera gala de 'Bailando con las estrellas', presentada por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. En esta ocasión, dos parejas se iban a jugar la expulsión del programa al ser los peores valorados en el último programa. Pepe Navarro y Paula se tenían que batir en un duelo final con Iago García e Inés.

Iago García e Inés Miñana eran los primeros en actuar, recibiendo la felicitación del jurado: «Se te ha visto más seguro, a veces hay que ponerte en la cuerda floja», le decía Gorka Márquez a Iago. Los siguientes eran sus rivales Pepe Navarro y Paula con un vals

Llegaba el momento de decidir por parte del jurado, que excepto Pelayo el resto votaba la continuidad de Iago e Inés. Por lo tanto, Pepe Navarro se despide de 'Bailando con las estrellas'. «Gracias por permitirme hacer algo que pensaba que no iba a hacer nuca», se despedía.

