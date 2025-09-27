Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves deja un premio histórico de 62.701.970,91 euros en un centro comercial
Logo Patrocinio
Plató de 'Bailando con las estrellas'. T5

'Bailando con las estrellas' expulsa a un concursante muy querido este sábado

Pepe Navarro se marcha del programa tras caer en el duelo ante Iago García

J.Zarco

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:35

Telecinco emitía este sábado 27 de septiembre la tercera gala de 'Bailando con las estrellas', presentada por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. En esta ocasión, dos parejas se iban a jugar la expulsión del programa al ser los peores valorados en el último programa. Pepe Navarro y Paula se tenían que batir en un duelo final con Iago García e Inés.

Iago García e Inés Miñana eran los primeros en actuar, recibiendo la felicitación del jurado: «Se te ha visto más seguro, a veces hay que ponerte en la cuerda floja», le decía Gorka Márquez a Iago. Los siguientes eran sus rivales Pepe Navarro y Paula con un vals

Llegaba el momento de decidir por parte del jurado, que excepto Pelayo el resto votaba la continuidad de Iago e Inés. Por lo tanto, Pepe Navarro se despide de 'Bailando con las estrellas'. «Gracias por permitirme hacer algo que pensaba que no iba a hacer nuca», se despedía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  3. 3 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  5. 5 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  6. 6

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  7. 7

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  10. 10 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Bailando con las estrellas' expulsa a un concursante muy querido este sábado

&#039;Bailando con las estrellas&#039; expulsa a un concursante muy querido este sábado