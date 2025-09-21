'Bailando con las estrellas' elimina a su primer concursante El programa arrancaba con dos parejas en la palestra y despachaba a una de ellas en una noche cargada de actuaciones muy conseguidas

El verano ya ha quedado atrás y las cadenas de televisión están ya más que inmersas en sus apuestas para la parrilla de esta nueva temporada. Programas como 'El Hormiguero', 'La revuelta', 'Masterchef' o 'Supervivientes All Stars 2025' ya llevan varias semanas en emisión y demuestran que los grupos mediáticos no se lo piensan dos veces a la hora de incorporar una y otra vez sus formatos estrella a su oferta.

Mediaset no solo lo hace con 'Supervivientes All Stars 2025', este mes de septiembre también hemos visto que otro de sus programas de mayor éxito en audiencia volvía a su parrilla del 'prime time' de los sábados. 'Bailando con las estrellas' es sin duda un caballo ganador para Telecinco, que no escatima a la hora de hacer que algunos de los rostros más conocidos de España se lancen a la pista de baile y den lo mejor de sí semana tras semana.

El programa arrancó su segunda temporada, con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, con un elenco de 'celebrities' tan conocidas como Bárbara Rey, Pepe Navarro o Anabel Pantoja. Todos los famosos tienen que preparar sus coreografías junto a sus parejas de baile, para después ser valorados por el jurado del concurso, al que este año se incorporan el diseñador de moda Pelayo Díaz y la periodista andaluza Inmaculada Casal, la pareja de la cantante María del Monte.

En el estreno del programa la pasada semana, en el que brilló Bárbara Rey, no hubo ningún expulsado, pero hay dos parejas que se jugaban su continuidad este sábado, las de Pepe Navarro y Aless Gibaja. El presentador y el 'influencer' quedaron en última posición de la lista tras unir los votos del jurado profesional con los del público y ahora debían que se merecen seguir viviendo esta experiencia.

Sin embargo, tras ver sus actuaciones, el jurado compuesto por Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal ha emitido, de manera individual, su veredicto. Todos, a excepción de Pelayo, han votado a favor de Navarro, por lo que a Aless Gibaja no le quedeaba otra que despedirse del programa, convirtiéndose en el primer expulsado de la edición. «Nos vamos súper felices, haber hecho el porté en directo para que lo veáis ya es un premio», se despedía.

Entre las actuaciones de la noche, ha destacado el 'pinchazo' de la segunda actuación de Bárbara Rey, que no ha terminado de convencer al jurado, y los elogios a Anabel Pantoja y Nona Sobo, que ha conseguido un pleno de cinco 8 como valoración. Tras ver todos los bailes de los concursantes, las votaciones nos dejaban dos nuevos nominados: Pepe Navarro tendrá que demostrar otra semana más que merece seguir en el programa y se enfrentará en la pista de baile la próxima semana a Iago García y su pareja, que este sábado han sufrido un resbalón en pleno directo en el escenario.