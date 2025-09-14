Bárbara Rey deslumbra al jurado y al público de 'Bailando con las estrellas' con su actuación En el estreno del programa no ha habido ningún expulsado, pero hay dos parejas que se jugarán su continuidad la próxima semana

A. Pedroche Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:08 Comenta Compartir

Este sábado ha arrancado 'Bailando con las estrellas'. El espacio de Telecinco regresaba a antena más de un año después y con novedades. Pese a que Jesús Vázquez y Valeria Mazza continúan como presentadores, el jurado ha sufrido un significativo cambio. Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez repiten como jueces tras su paso por la primera temporada, consolidando su papel como referentes del formato. Sin embargo, Boris Izaguirre y Antonia Dell'atte han sido sustituidos por Pelayo Díaz e Inmaculada Casal. Los concursantes son rostros conocidos de la televisión.

El primero en actuar ha sido Pepe Navarro. El periodista ha subido al escenario con paso firme junto a su maestra de baile Paula Lastra. Aunque admitía estar nervioso, el concursante ha defendido un pasodoble al ritmo de 'Livin' on a Prayer', de Bon Jovi, y nada más finalizar, el plató ha estallado en un gran aplauso. La valoración del jurado ha sido positiva dentro de que, a sus 73 años, es la primera vez que se lanza a bailar. Hay aspectos mejorables.

Tras él ha llegado el turno de Nerea Rodríguez. La cantante, salida de la academia de 'OT', ha sufrido un pequeño contratiempo durante su baile, y es que la corona se le ha enganchado en el pelo y no podía zafarse de ella, pero con mucho estilo y elegancia ha conseguido salir del paso sin que apenas se notase el pequeño fallo durante su espectacular actuación. El jurado ha valorado muy bien su número. «Impresionante», ha dicho Pelayo.

A continuación, Anabel Pantoja nos ha regalado uno de los momentos más emotivos de la noche. Junto al bailarín Álvaro Cuenca ha defendido una salsa al ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, una canción que tiene un significado muy especial para la influencer porque, tal y como ella ha explicado, esa canción se la ponía a su niña cuando aún estaba en la tripa: «La canción salió cuando yo estaba de siete meses». No ha podido evitar emocionarse.

Después ha llegado el turno de Matías Roure. Puede que muchos no les suene el nombre, pero se trata del camarero argentino de 'First Dates'. Dispuesto a comerse la pista de baile, Matías Roure ha defendido un foxtrot junto a su maestra de baile Sara Orriols al ritmo de 'Quiero decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena. Concursante y maestra han demostrado la química que hay entre ellos, y sin borrar un segundo la sonrisa, el barman ha puesto al plató en pie al finalizar su baile.

Manu Tenorio, otro 'triunfito', ha sido el siguiente en salir a la pista de baile. Pese a los nervios, ha bailado un chachachá junto a su maestra de baile María Monedero al ritmo de 'El merengue' de su tocayo Manuel Turizo. El cantante ha acabado contento su actuación, pero poco después el jurado ha sido muy duro con él.

Con Bárbara Rey han llegado los elogios más grandes de la noche. La vedette ha salido a escena espectacular, enfundada en un impresionante vestido rojo, para defender junto a su maestro un pasodoble a ritmo del 'Todos me miran', de Gloria Trevi. Durante los casi dos minutos de actuación, Bárbara ha demostrado que lo suyo es talento natural y que, pese a que lleva años retirada de los escenarios, su talento sigue intacto. Todo el jurado se ha rendido a sus pies.

Después han llegado actuaciones de otros compañeros como Tania Medina, Blanca Romero, Álex Gibaja, Nana Sobo, Iago García y Jorge González. Como se quedaban sin tiempo, Jesús Vázquez y Valeria Mazza han anunciado que las parejas con menos votos se enfretarán en un duelo de baile la semana que viene. Una de las dos saldrá eliminada. Los concursantes nominados son Pepe Navarro y Álex Gibaja.