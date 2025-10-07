Quién es Jeremy Allen White, invitado hoy de 'El Hormiguero': la prueba que debe pasar siempre para ver a sus hijas El actor estrena la película 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere'

La lesión de Marc Márquez tras su caída en el Gran Premio de MotoGP del pasado fin de semana ha provocado que el piloto no pueda estar este martes en 'El Hormiguero' y su sustituto sea el estadounidense Jeremy Allen White. El actor acude por primera vez al programa para presentar su nueva película 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere'.

Nacido en Nueva York en febrero de 1991, comenzó su carrera con algunos papeles menores hasta que saltó a la fama con su papel como 'Lip' en la serie 'Shameless', entre 2011 y 2021. Sin embargo, su gran éxito ha sido protagonizar en Disney + 'The Bear', una ficción que narra cómo un restaurante trata de salir adelante en su peor momento.

Su actuación le ha servido para ganar diversos premios, como 3 Globos de Oro como mejor actor principal en serie de TV en 2025, 2024 y 2023, y también dos Emmys como mejor actor principal en serie de comedia en 2024 y 2023.

Con 5,3 millones de seguidores en Instagram (@jeremyallenwhitefinally), aprovecha su cuenta para promocionar sus nuevos proyectos, aunque también para posar como modelo en marcas como Louis Vuitton o Calvin Klein, luciendo en esta última un físico poderoso.

Firme defensor del movimiento Black Lives Matter, cuya web tiene enlazada en su biografía, Allen White (32 años) mantuvo una relación entre 2011 y 2013 con su compañera de reparto Emma Greenwell en 'Shameless'. Meses después comenzaría su noviazgo con Addison Timlin, con la que se casó en 2019 y tuvo dos hijas en común, Ezer Billie y Dolores Wild.

Un divorcio polémico

Sin embargo, en 2023 su mujer solicitó el divorcio y terminando llegando a un acuerdo de custodia compartida con unas condiciones muy particulares. Debido a su adicción al alcohol, él se debe someter a los controles de alcoholemia del dispositivo Soberlink.

Según el medio 'Page Six', durante el proceso de separación debía acudir dos veces por semana a Alcohólicos Anónimos por orden de la justicia. Mientras tuviera a sus hijas, tenía que realizar el test cinco veces por semana.

En 2024 comenzó una nueva relación, en este caso con la cantante española Rosalía, pero actualmente tiene un romance con la actriz de 'The Bear' Molly Gordon.

