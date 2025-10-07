Una décima y 7.000 espectadores separan las audiencias de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': ¿quién ganó este lunes? David Broncano consigue imponerse a Pablo Motos en los datos de estricta coincidencia

Sara Bonillo Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 10:16

El enfrentamiento televisivo entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' se ha saldado este lunes con uno de los duelos más ajustados hasta la fecha. En la franja de estricta coincidencia, apenas una décima de cuota de pantalla y unos 7.000 espectadores separan los datos de los dos programas: 'La Revuelta' (14.1 % y 1.663.000 espectadores) consigue imponerse por muy poco sobre 'El Hormiguero' (14 % y 1.656.000 espectadores).

Aunque esas cifras equivalen prácticamente a un empate técnico, esta mínima ventaja da a 'La Revuelta' su segunda victoria de la temporada, y hace que 'El Hormiguero' rompa su racha de triunfos. Desde la vuelta de vacaciones, David Broncano sólo había conseguido superar en audiencia al programa de Pablo Motos en una ocasión. Fue el pasado 11 de septiembre, cuando el espacio de La 1 superó al de Antena 3 por una centésima y 1.000 espectadores en la franja de estricta coincidencia.

Por el contrario, en datos globales, Pablo Motos continúa siendo líder al firmar un 14% de share y una media de 1.656.000 espectadores frente al 13.8% de share y los 1.631.000 espectadores que anotó Broncano.

Este lunes 'La Revuelta' recibió la visita de Juan Antonio Bayona, uno de los directores de cine más importantes de España, quién consiguió vacilar a Broncano al ser su hermano Carlos, el que estuvo presente durante gran parte de la entrevista. Ante esta jugada, el presentador solo pudo dar la enhorabuena a los dos gemelos.

Por su parte, Pablo Motos tuvo como invitado al cantante Duki, que acaba de estrenar su documental en Netflix titulado 'Rockstar: DUKI desde el fin del mundo'. La producción dirigida por Alejandro Hartmann repasa la trayectoria del artista, desde sus inicios en las batallas de freestyle hasta su consagración como un fenómeno internacional, explorando su vida personal y su conexión con el trap argentino.

El programa más visto del lunes

Lo más visto del lunes fue Antena 3 Noticias 2, emitido a las 21:04 horas. El espacio logró 2.246.000 espectadores de audiencia media y el 20% de cuota de pantalla. Un total de 3.396.000 espectadores vieron al menos un minuto del informativo. Además, el programa aportó a Antena 3 0,9 puntos de cuota de los 13,7 que firmó la cadena en el Total Día. Por otro lado, el minuto de oro de la jornada de ayer se registró a las 21:03 horas durante la emisión en Antena 3 de 'Pasapalabra'. En ese instante, 2.932.000 espectadores sintonizaban con el concurso.