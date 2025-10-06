Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. A3

Marc Márquez será baja este martes en 'El Hormiguero' y le sustituirá un reputado actor estadounidense

El reciente campeón de MotoGP sufrió una caída en el Gran Premio de Indonesia

J.Zarco

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:00

Marc Márquez se coronó como campeón del mundo de MotoGP por novena vez y este martes estaba prevista su visita a 'El Hormiguero' para celebrar el título junto a Pablo Motos, con el que mantiene una estrecha relación. Sin embargo, la caída del piloto este fin de semana en el Gran Premio de Indonesia ha provocado que el catalán no vaya a poder acudir finalmente.

«No te puedo decir que esté muy bien pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que en la clavícula hay los ligamentos rotos pero no se sabe. Esta noche vuelo a Madrid a realizar los chequeos», explicó Márquez en DAZN después de ser embestido por el italiano Bezzecchi.

Ante este imprevisto, 'El Hormiguero' ha reaccionado y ha conseguido un actor de talla internacional como es Jeremy Allen White, que será quien esté presente este martes para presentar su nueva película 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere', que estará disponible en los cines a partir del 24 de octubre.

La producción narra la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen, un disco que marcó un momento crucial en su vida y que está considerado como una de sus obras mas perdurables.

El intérprete americano ha sido muy popular por su papel en la serie 'Shameless' y más recientemente por 'The Bear', la serie por la que ha recibido tres Globos de Oro consecutivos y dos Primetime Emmy Awards. A nivel personal, también mantuvo una relación con la popular cantante española Rosalía.

Este lunes el cantate Duki será quien visite de nuevo a Pablo Motos, mientras que el miércoles estará Ana Mena y el jueves José Sacristán. Una nueva semana para seguir consolidando su liderazgo.

