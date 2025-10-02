Gloria Estefan en 'El Hormiguero': «Mi marido era mi jefe»

A. Pedroche Jueves, 2 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha emitido este jueves la última entrega de esta semana. La invitada ha sido la famosa cantante Gloria Estefan. Pese a que ya había visitado el programa en alguna ocasión, la último fue en 2013. Así que tras tanto tiempo para ella ha sido como acudir de nuevo por primera vez. El motivo de su presencia es que la artista cubana (afincada en Estados Unidos) es la cabeza de cartel de las celebraciones por el Día de la Hispanidad que prepara la Comunidad de Madrid. El próximo 5 de octubre, Stefan cantará alguno de sus temas más conocidos en la Plaza de Colón de Madrid.

Gloria se ha mostrado muy emocionada por este proyecto. Para ella es un gran honor representar a los latinos y los elementos que tenemos en común como el idioma. Sobre ser latino en Estados Unidos con Donald Trump como presidente le ha preguntado Motos. La cantante ha asegurado que la situación es más tensa que nunca. Dice que le preocupa.

A la artista la ha acompañado desde el público su marido Emilio. Son pareja desde hace 50 años. Gloria ha confesado que él le ha escrito recientemente una canción de amor para que se la dedique. Esto ha dejado perplejo al presentador que ha querido saber por qué Emilio compone las canciones para dedicárselas a sí mismo. «Perdona este atraco, pero... ¿Escribes la canción de amor perfecta y te la dedicas a ti mismo?», ha dicho Motos. El productor, entre risas, ha reconocido haberlo hecho. «El amor después de 48 años juntos... Hay que hacer canciones juntos», ha asegurado.

Gloria y Emilio se conocieron cuando él era percusionista de la banda Miami Sound Machine. Cuando escuchó cantar a Gloria upo que era lo que necesitaban. «Emilio estaba tocando el acordeón en pantalones tan cortos que parecía que estaba desnudo. Esa fue la primera impresión que me llevé de él», ha contado la cuaban en alguna ocasión.

«Él era mi jefe», ha dicho Gloria entre risas. Ante este apunte, Emilio se ha dirigido a Motos: «Ahora ella es mi jefa». Después han revelado cuál es la clave del éxito de su relación: «Con Emilio es fácil mantenerse juntos. Él me hace reír todo los días de mi vida aunque no sea su intención. Es muy gracioso. Es el despiste total en la vida normal. Las cosas que él hace...».

A continuación Gloria ha contado una anécdota que define bien el carácter despitado de su esposo: «El despiste más grande fue en un concierto. Fue acabados de casar. Al acabar, nos dejaron salir por detrás para que no nos agobiáramos. Él se fue a buscar el carro e iba a venir a buscarme. Pero pasaba el tiempo, tiempo, tiempo...», ha narrado la artista. «Al final, llamé a su madre y me dice: 'Acaba de entrar en casa'. Se olvidó de mi, me dejo ahí».

