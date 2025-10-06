Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
El artista argentino, Duki. La Voz

Duki, invitado este lunes en 'El Hormiguero', habla sin tapujos sobre sus problemas de adicción: «Me despertaba y tomaba dos pastillas de un miligramo»

El artista argentino acude a Antena 3 para presentar su nuevo documental, ya disponible en Netflix

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:54

'El Hormiguero' empieza una nueva semana con el objetivo de liderar el ranking de audiencias televisivas en la franja del prime time. Este lunes, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de un artista internacional.

Duki (29 años) estará en el plató de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto llamado 'Rockstar: Duki desde el fin del mundo', un documental sobre su vida que ya se ha estrenado en Netflix.

Mauro Ezequiel Lombardo, natural de Buenos Aires, es un rapero, compositor y cantante argentino que se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana. Con su capacidad para reinventarse y fusionar géneros, ha roto fronteras y se ha convertido en un referente indiscutible de la escena musical contemporánea.

Duki siempre quiso dedicarse a la música. En 2017 se convierte en campeón del 'Quinto Escalón', la competición de freestyle más importante de Argentina. Desde entonces, su carrera ha sido meteórica, pero también ha pasado por momentos difíciles. El artista formó el grupo 'Modo Diablo' junto a Ysy A y Neo Pistea.

Los tres tenían mucho éxito y vivían el momento como estrellas de rock, incluso abusando de sustancias ilegales. «Pasé un fin de semana bastante duro en el que llegue a tomar alrededor de 16 pastillas en tres días, cada una de dos miligramos. Cuando me fui a dormir el domingo, no despertaba al día siguiente», contó al creador de contenido puertorriqueño Chente Ydrach.

Su primo, alertado por la muerte del rapero Lil Peep en circunstancias similares, intentó despertarlo sin éxito. En el hospital, abrió los ojos y se encontró a toda su familia alrededor. «Pensaron que me había muerto, no entendía nada», explicó.

El confinamiento le obligó a parar y ese fue el momento en que empezó a cuestionar todo lo que le sucedía alrededor. «Me quise alejar de las drogas, quise cambiar de compañía... Ahí empezó toda esa reestructuración», explicaba. «Cuando me encontré conmigo mismo, pude salir de esa mierda», añadía.

Mauro prioriza su salud mental. Habla sin tapujos acerca de la ansiedad que padece para animar a sus seguidores a hacerlo también. «No importa cuánta plata tengas. Lo que importa es lo que sientes adentro. Si estás triste, háblalo, cuéntalo, díselo a la gente», gritaba en uno de sus shows.

