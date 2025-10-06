Quién es quién en 'Sin Gluten', la nueva serie del 'prime time' de La 1 con Antonio Resines y Diego Martín La cadena pública apuesta por un nuevo contenido de humor después de 'La Revuelta'

D. Merino Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02 Comenta Compartir

RTVE continúa su apuesta por nuevos contenidos en el 'prime time' televisivo de la mano de una comedia que cuenta la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos. Protagonizada, entre otros por el actor Diego Martín, 'Sin Gluten' promete humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas. La serie se estrena el próximo 8 de octubre después de 'La Revuelta' y contará con cuatro capítulos.

Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, 'Sin Gluten' reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.

De qué va el primer capítulo

En el estreno del próximo miércoles, Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde. Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.

Ampliar Fernando Tejero en una escena de 'Sin Gluten'. Javier de Agustín Aldeguer

Quién es quién en 'Sin Gluten'

RICARDO (Diego Martín). Lleva bastante mal haber pasado de ser el chef de su propio restaurante de lujo a estar frente a unos niñatos que no saben ni freír un huevo. Le importan bastante poco sus estudiantes; es muy exigente con ellos, y solo busca volver cuanto antes a su restaurante. Pero para ello ha de dejar definitivamente el alcohol.

SONIA (Alicia Rubio). Es la tutora educativa de la escuela. Ella y Jaime, el director, son pareja. Ahora que el reloj biológico de Sonia marca la hora de dar un paso más en la relación, Jaime no se siente preparado para ello.

FRED (Adam Jezierski). Es el profesor influencer. Ricardo le hará sentirse amenazado y lo considerará su enemigo. Chef motivacional, sube vídeos a las redes en los que anima a sus seguidores a dejar de ser unos losers y «seguir creciendo» con sus recetas y consejos vitales.

JACINTO (Antonio Resines). Lleva siendo el conserje de la escuela, además de dealer de los alumnos, desde que se inauguró. Aparentemente se lleva bien con todo el mundo; pero es un tipo duro a pesar de su imagen cordial.

JAIME (Iñaki Ardanaz). Director de la escuela de cocina. Admira profundamente a Ricardo. Pese a los conflictos y recaídas de éste, Jaime confía en él y le ofrece varias segundas oportunidades.

MAPI (Teresa Cuesta). Es la profesora de cocina vegana y amiga íntima de Sonia, de la que será su paño de lágrimas.

YOEL (Daniel Triana). Es un chico latino con un look agresivo que al principio chocará frontalmente con Ricardo. Vive con su abuela, Olga, de la que descubrirá secretos que lo dejarán totalmente alucinado.

CANDELA (Paula Muriana). De raza gitana, es una chica descarada y reivindicativa que no se calla ni una. Le encanta el rap y graba vídeos que sube a sus redes siempre que puede.

AMINA (Najwa Khliwa). Nacida en Marruecos pero criada en España, es muy inteligente y le encanta escribir poesía. Sus buenas calificaciones le han servido para ganarse una plaza en el piso tutelado en el que vive con Candela, a la que no soporta.

LUIS (Lucas Miramón). Es un niño pijo que no encuentra motivación para estudiar, pero su padre lo matricula en la escuela para que empiece desde abajo como hizo él. Se siente profundamente atraído por Candela.

JAVIER (Tadeo Masó). Es un verdadero amante de la cocina. Ha estudiado a los grandes chefs y quiere llegar a lo más alto, pero tener Asperger no le ayuda: para él las recetas son como fórmulas matemáticas y no deja lugar a la improvisación.