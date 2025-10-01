Vicente Vallés, en 'El Hormiguero: «Creo que Sánchez está en un gran momento para él» El presentador de Antena 3 Noticias ha sido el invitado de Pablo Motos este miércoles

J.Zarco Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:33 | Actualizado 22:39h.

Nadie para a 'El Hormiguero'. En una semana en la que ha recibido la visita de Carmen Maura el lunes y de Luis Zahera este martes, el programa de Pablo Motos ha vuelto a imponerse a su principal competidor, 'La Revuelta'. Este miércoles, quien acudía era un hombre de la casa, el presentador de los informativos de la noche Vicente Vallés.

El periodista acudía a presentar 'La caza del ejecutor', su última novela, pero también para analizar la actualidad política del momento. Y pronto Motos le preguntaba por la complicada situación que se vive actualmente a nivel internacional: «No vamos a ver una tercera guerra Mundial pero sí tensiones que ya estamos viviendo desde hace un tiempo».

Añade que «Putin seguramente pretende someter a Occidente a un examen para ver qué valientes son. Les somete a ese test de estrés». Respecto a Trump, afirma que «está actuando con mucha más libertad que en su primer mandato» y que no hay ningún asesor que le pueda decir que lo está haciendo mal.

El presentador le preguntaba si el momento que se vive en España le daría para hacer una novela: «Una enciclopedia», respondía Vallés. Y también se preguntaba sobre el presidente del Gobierno: «Creo que Sánchez está en un gran momento para él. Hace dos años ya advirtió que estaba dispuesto a gobernar con o sin el parlamento. Y eso ha hecho. Hoy hace 24 horas se tenían que haber presentado los Presupuestos Generales del Estado. El hecho de que no los aprueben demuestra que sus socios no son imprescindibles».

El conductor de 'El Hormiguero' también quería saber si veía en Sánchez actitudes de Trump: «Veo una similitud entre actitudes trumpistas y algunas de políticos de Occidente, no solo Sánchez. Se han ido generalizando y normalizando».

Sobre el estado de su profesión, también se pronunció: «El periodismo nació para ser crítico con el poder. Hacer en cierto modo de fiscal. Son inevitables las etiquetas en estos tiempos, no conozco a ninguno al que no se la hayan colgado».

