Antonio Orozco y David Broncano. RTVE

Antonio Orozco desvela su momento personal más complicado: «Me fui bastante a la mierda»

El cantante ha sido el invitado de este miércoles en 'La Revuelta'

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:13

'La Revuelta' trata de reinventarse para poder arrebatar el trono como líder del 'acces prime time' a 'El Hormiguero' y una de las novedades que ha introducido es anunciar los invitados de la semana el lunes. Hasta ahora, el programa no los desvelaba hasta la misma emisión, pero la estrategia ha cambiado.

Precisamente, el espacio de Pablo Motos siempre anuncia qué rostros acudirán el jueves de la semana anterior. Ahora, quién sabe si David Broncano busca ganar audiencia aprovechando el tirón de los famosos a los que entrevistará. Para este miércoles, por ejemplo, ya se conocía que iba a estar Antonio Orozco.

El cantante ha comenzado explicando por qué no ha entrado al plató por el tobogán, y ha señalado que le daba miedo porque se ha roto el tobillo dos veces en sus conciertos: «Final de canción, saltas y había un mazo de cables y me rompí el tobillo».

Explicó que el percance le convirtió en supersticioso: «En Puerto Rico me dijeron si iba a salir con una camiseta amarilla y desde entonces soy supersticioso. Nunca más me he puesto una amarilla y no hago nada importante sin ponerme calcetines de rallas».

El artista detalló lo que es capaz de hacer si no tiene esta prenda: «Una vez hice algo que me fue muy bien y tengo esa fijación. Si no tengo calcetines de rallas cojo un rotulador...». Broncano no daba crédito: «No hombre no, eso hay que pararlo».

Su complicado momento

Orozco también aprovechó para presentar su libro 'Inevitablemente yo'. «Es la historia que tiene que ver con un momento de mi vida. Hace 3 o cuatro años me fui bastante a la mierda en general. Mucho curro, demasiado trabajo, demasiados viajes. Hubo un proceso de remontada, hay problemas que siempre he tenido presentes y no sabía cómo solucionarlos. Ha habido conversaciones de 20 minutos con psicólogos qué dices cómo algo puede parecerte tan grande y realmente es tan pequeño. Todo eso quedó escrito y en algún momento alguien me dijo si quería publicarlo», explicó.

