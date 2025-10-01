El humilde barrio conocido por un mediático caso paranormal en el que creció Vicente Vallés, invitado este miércoles en 'El Hormiguero': «Vivía en una chabola construida por mi abuelo» El periodista acude al programa de las hormigas para presentar su próxima novela

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:03 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha registrado unos datos de audiencia que le colocan como el líder en lo que al acces prime time se refiere. Una de las principales razones de este éxito, son los invitados que acuden al espacio de Antena 3 para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad y presentar sus proyectos profesionales o personales.

La visita de Luis Zahera ya queda atrás, esta noche acude al programa de las hormigas el reputado periodista y escritor Vicente Vallés para presentar su próxima novela, 'La Caza del Ejecutor' y charlar sobre la actualidad social y política.

Nacido en Madrid, Vicente Vallés (62 años) se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Su carrera periodística comenzó con tan solo 24 años participando en varios programas de radio. Llegó a Atresmedia en el año 2011 y, desde entonces, se ha convertido en un auténtico referente en la información política nacional e internacional.

📚 Hoy nos visita @VicenteVallesTV para presentarnos su esperadísima novela 'La Caza del Ejecutor' #VicenteVallésEH pic.twitter.com/m3gxobC6fm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2025

El presentador llegó al mundo en 1963 en el seno de una familia muy humilde que vivía en un asentamiento próximo a las instalaciones del Rayo Vallecano. Según explicaba en una entrevista, el primer recuerdo que le vine de su infancia era estar «en una calle llena de barro, porque no estaba asfaltada».

«Debía de tener 3 años y vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra. Y me acuerdo de salir a la puerta y jugar con otros niños en una calle sin asfaltar que, cuando llovía, se llenaba de barro», explicaba el periodista.

Ubicado en la zona posterior al estadio, cerca de la estación de metro de Portazgo, el poblado formaba parte de la red de infraviviendas que salpicaban las periferias madrileñas en los años 50 y 60. Según el censo, de 1961, Madrid se erigía como epicentro de esta 'vergüenza urbana'.

La vida cotidiana en este poblado era un pulso constante contra la adversidad, marcado por la precariedad. Las viviendas, autocnstruidas en parcelas ilegales podían carecer de lo básico. Muchas no tenían si quiera agua corriente y debían recogerla en cubos o carretillas.

El gusanillo del periodismo le picó mientras crecía en aquel humilde barrio, cuando leía al diario el periódico con su padre. LLeva más de cuarenta años trabajando como periodista. En este tiempo, le ha tocado informar todo tipo de noticias, desdelos atentado del 11-S en Nueva York, el 11-M en Madrid o la pandemia provocada por la Covid-19.