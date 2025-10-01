Marta Riesco: «Me ofrecieron 30.000 euros a la semana para ir a 'Supervivientes'»

A. Pedroche Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:08 Comenta Compartir

'Supervivientes' es uno de los concursos televisivos más seguidos en nuestro país. Este formato reúne a los rostros más conocidos de la prensa rosa o de la televisión y les hace vivir experiencias únicas en Honduras. Por todos es sabido que los participantes no se llevan únicamente el dinero del premio si ganan. Cada uno de ellos recibe un caché. Recientemente, Marta Riesco ha hablado en 'No somos nadie' de la oferta que le hizo Mediaset para concursar en el programa cuando era reportera de la cadena.

Era el año 2021 y Marta Riesco se encontraba envuelta en el huracán mediático en torno a Antonio David Flores, como su entonces pareja, durante la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. «No sé si cheque en blanco pero a mí sí se me ofrecieron, la persona que se encargaba en ese momento de 'Supervivientes', me llevaron a un despacho y me dijeron que les dijera un precio (...) Tras tres negativas de ir a 'Supervivientes,' pues la cuarta fue ir hasta el despacho y me dijeron 'pon un precio'», ha confesado.

Posteriormente ha reconocido que se arrepiente de no haber aceptado la propuesta del programa, pero se sentía muy presionada. «Me acuerdo mucho de una frase que me dijeron que es '¿tú has visto lo que le ha pasado a Alexia Rivas?'. Se referían a que Alexia fue quitada de todos los programas y el pacto que se hizo con ella es 'te vas a 'Supervivientes' y después te vamos a meter en todos los programas de todas las cadenas'. Y me pusieron ese mismo ejemplo a mí», ha relatado. Hay que recordar que Rivas también estuvo en el foco mediático por el 'caso Merlos' y Riesco da a entender que sí supo aprovechar el tirón.

Respecto a estas declaraciones, Carlota Corredera le hacía un apunte: «A ti de alguna manera, no quiero decir amenazar, pero te estaban advirtiendo de que lo mejor que podías hacer era decir que sí». «Exacto. (...) Me arrepiento, es más, critiqué ese movimiento de Alexia y cuando pasan los años y te das cuenta del peaje que has pagado en otros sentidos piensas: 'Me tendría que haber cogido ese avión, haberme ido a Honduras y hasta luego Mari Carmen levantarme a las 5 de la mañana'», ha respondido.

Sobre las cantidades, Riesco ha dado cifras concretas: «Yo recuerdo más o menos que bailaban cifras de 20.000, 30.000€ a la semana». Ante su negativa, la cadena le ofreció algo más que dinero: «Luego me volvieron a llamar, recibí varias llamadas subiendo este dinero (...) Un señor de ahí poderoso me dijo: '¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres un proyecto? ¿30 o 35? ¿Cuánto quieres a la semana?'».

