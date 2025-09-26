Jorge Javier, obligado a intervenir por una lamentable discusión en una noche con otro expulsado en 'Supervivientes': «Eres una sinvergüenza» Yola Berrocal y Elena Rodríguez protagonizan un desafortunado momento

'Supervivientes vivía este jueves 25 de septiembre una nueva emisión en la que se iba a producir la expulsión definitiva de Adara, Fani o Jessica. En una edición que en la que no deja de haber discusiones, Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño conducían la cuarta gala del reality.

'El reto de Hydros' era el juego de localización que disputaban por equipos y en el que tenían que formar una gran torre utilizando una serie de piezas que deberán rescatar del mar y desenterrar de la arena. El grupo que antes la construya podía elegir el lugar en el que sobrevivir en los próximos días. La prueba era de máxima igualdad y solo había 48 segundos de diferencia entre ambos equipos. Finalmente era el equipo Caos quien ganaba con una marca de 8:38 minutos.

Posteriormente, era el momento de conocer quién era la primera superviviente que iba a continuar nominada era Fani, que se iba a enfrentar a la expulsión contra Adara, por lo que Jessica lograba salvarse.

En la palapa, la tensión ha vuelto estar presente, esta vez entre Miri y Tony Spina. La joven le había dicho que era como una mosca por su pesadez y que estos insectos «comen mierda». El hecho de que le dijera que era una mosca «come mierda» no ha gustado nada a su compañero, que le ha recalcado que no iba a permitir que le hablara así.

Mientras tanto, en plató también se producía una fuerte discusión entre Yola Berrocal y Elena Rodríguez, madre de Adara. Jorge Javier ha preguntado quién creían que iba a ser la expulsada y la intervención de Yola ha desatado la guerra: «A mí me encantaría que se fuera Drama Queen porque ha demostrado ser siempre una mentirosa. Ya lo demostró con Álex Guita y Hugo Sierra».

Elena Rodríguez no ha dudado en defender a su hija: «¿Sabes qué te pasa Yola? Eres muy sinvergüenza y no insultes que todos conocemos tu pasado. Todos conocemos vuestro pasado y si aquí hay una Drama Queen eres tú y tu amiga. A mí hija no la insultes».

Pero el fuego se ha seguido avivando cuando Berrocal ha mencionado al hijo pequeño de Adara: «Lo que tienes que hacer es ocuparte ahora de a quien tienes que llevar al colegio». Y la exconcursante del reality le ha contestado: «Mi nieto tiene un padre que se hace cargo de su hijo gracias a Dios, ¿te enteras?». El error ha obligado a la tertuliana a pedir disculpas: «Quiero pedir perdón por haber mencionado a un menor. No debí de hacer y me he equivocado. Le pido perdón a ella, al programa y a todos los espectadores. Lo siento»

Más tarde, Jorge Javier anunciaba quién iba a ser el nuevo expulsado del reality. Adara lograba mantenerse una semana más y por tanto era Fani quien abandona Honduras.