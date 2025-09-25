'Supervivientes All Stars' adelanta imágenes inéditas de otra bronca entre Adara Molinero y Sonia Monroy: «Ya has tenido tu ratito de 'show'» Las concursantes estallan en una nueva discusión en la isla, donde las tensiones están siendo constantes esta última semana

Tamara Villena Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:19

'Supervivientes All Stars 2025' no está siendo, para nada, una edición tranquilita ni sin contenido. Más bien, todo lo contrario. El programa de Mediaset vive discusiones constantes entre los famosos que se han atrevido a viajar hasta Honduras para esta edición, que no terminan de llevar una convivencia muy fluida en la isla. Las broncas son casi diarias y los concursantes, que están teniendo que afrontar un clima de lluvia y tormenta extremo, estallan entre ellos cada dos por tres.

De hecho, el temporal que está azotando la isla durante los últimos días los mantiene al límite física y mentalmente, como vimos con la crisis de ansiedad de Adara Molinero, que incluso llegó a activar el protocolo de abandono. La concursante está siendo, sin duda, una de las que más está dando que hablar en la edición, aunque Sonia Monroy tampoco se está quedando atrás y protagonizaba esta semana un brutal encontronazo con Fani Carbajo. «No me voy a callar, ni me voy a dejar pisar por nadie», exclamaba la actriz durante la discusión, dejando claro que no pretendía pasar desapercibida.

También ha habido tiempo para bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá, que le echaba en cara que «se cree alguien» por ser la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Pero si de algo se está hablando esta semana en el concurso en de la 'pillada' de la organización a Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, en unas grabaciones inéditas en las que ambas mantenían una conversación decisiva en la trayectoria de la concursante en el 'reality'. En las imágenes veíamos cómo Adara, al despedirse de su madre, le pedía un favor en clave y muy concreto. «¿Estás segura que quieres que lo haga?», le preguntaba Elena, a lo que Adara respondía con firmeza: «100%, ¿no? No me líes». Tal y como reconoció la propia Elena después de ser cazada por el programa, su hija se refería a que le pidiera a sus fans que la echasen para poder irse de Honduras.

Adara también protagonizaba el adelanto del 'Última hora' de este miércoles, unas imágenes inéditas de su última gran bronca con Sonia Monroy, de la que se conocerán más detalles este jueves durante la gala. Por el momento, hemos tenido una previa carga de tensión y caras largas: «Mira, no me hables que eres muy pesada. Ya has tenido tu ratito de 'show'», le decía molesta Adara a Sonia, a lo que esta respondía: «Sí, no te hablo que hay una cámara».

No son las única que veíamos discutir este miércoles. Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina también se enzarzaban en una pelea en la que él le echaba en cara que sólo quiere destacar ante la audiencia: «¿No me puedo equivocar Tony? ¿Quedar bien de qué?», le rebatía ella ante sus acusaciones. «Me alteras, qué pesado eres. Me quieres sacar de quicio y no lo vas a conseguir», le avisaba la concursante.

Por el momento son tres las concursantes que siguen nominadas y que podrían abandonar la isla este jueves: Adara, Fani y Jessica Bueno tendrán que enfrentarse al veredicto de la audiencia para seguir con su aventura en Honduras.