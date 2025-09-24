Brutal discusión en 'Supervivientes All Stars': «Muy cerquita vas a tenerme»

Tamara Villena Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:52 Comenta Compartir

'Supervivientes All Stars 2025' ha llegado pisando fuerte a la nueva temporada de Telecinco, que después del parón de vacaciones retoma su programación con algunos de sus formatos estrella como esta versión 'celebrity' de su exitoso programa de supervivencia o 'Bailando con las estrellas'. Mediaset busca mantener a su audiencia pegada a la pantalla con la apuesta por algunos de sus grandes clásicos, con los que tratará de ganarle terreno a Atresmedia o RTVE.

Esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars' no está siendo desde luego ninguna versión descafeinada de las entregas anteriores. El programa, en el que los famosos tratan de convivir en Honduras sin ningún tipo de comodidad ni facilidades, está llevando a sus concursantes al límite. Y es que, aunque no hace ni un mes desde su inicio, las duras condiciones climáticas que se están registrando en la isla estos días distan mucho de la experiencia de cualquiera de los participantes en el formato.

La falta de comida y las lluvias intensas, que les impiden descansar por las noches, está haciendo mella en su nivel de cansancio e irascibilidad. Una de las muestras más impactantes de ello la vimos la pasada semana, con el colapso de Adara Molinero, que estallaba en plena crisis de ansiedad y activaba, entre lágrimas, el protocolo de abandono del programa.

Adara también protagonizaba la pasada semana varias broncas con sus compañeros, especialmente con Miri Pérez-Cabrero, aunque las discusiones en la isla han ido a más y este semana ha empezado con varios encontronazos. En la gala de este martes, hemos podido ver las imágenes en detalle de los dos momentos más tensos de estos días: después de que la tremenda discusión entre Gloria Camila y Alejandro Albalá, han sido Sonia Monroy y Fani Carbajo las que estallaban una contra otra.

La bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá comenzó cuando empezaron a echarse en cara su pasotismo en Honduras, a pesar de ser ambos del mismo equipo. «La chulería te la bajas un poquito», le decía la hija de José Ortega Cano. «Se cree alguien por ser Gloria Camila», respondía él. Algo que a su compañera no le hacía nada de gracia: «me estás dando más importancia tú con mi apellido. Tienes un complejo de inferioridad a mi lado porque es la segunda vez que lo sacas», le rebatía.

«La primera que tiene tatuado antisocial en la espalda eres tú», seguía, enfadado, el concursante. «Gracias por fijarte», le respondía su Gloria Camila, que le echaba en cara su costumbre de alejarse de sus compañeros: «Eres tú el que vas solo», le reprochaba.

Una tensa situación a la que se sumaba otra discusión más, que también veíamos en profundidad durante 'Supervivientes All Stars 2025: Tierra de Nadie', la de Sonia Monroy y Fani Carbajo. La anunciaba Patricia Pardo en 'Vamos a ver', tras llegar a redacción un video en primicia del brutal enfrentamiento que acababa de suceder en Honduras entre ambas supervivientes.

Todo estallaba cuando Monroy le hace una confesión a Tony Spina sobre el comportamiento de su compañera, Fani Carbajo: «La semana pasada te ponía a parir y a Adara». Ante la incredulidad de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', su compañera se crecía y le asegura, acercándose a ella: «Muy cerquita vas a tenerme». «No me voy a callar, ni me voy a dejar pisar por nadie», advertía, mientras sus compañeros se quedaban atónitos a su reacción. «Ahora va a empezar la jarana», adelantaba Miri Pérez viendo la situación.