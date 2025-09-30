La llamativa historia familiar de Luis Zahera, invitado este martes en 'El Hormiguero', que evitó su caída al mundo de las drogas: «Mi madre me envió a Nueva York porque vio la jugada» El actor visita el espacio de Antena 3 para presentar 'Animal', su nuevo proyecto

Para lograr esta repercusión, el espacio cuenta con uno o varios invitados que acuden al programa para presentar sus nuevos proyectos personales o profesionales y a hablar sobre la actualidad nacional e internacional. Tras la visita de Carmen Maura, este martes 30 de septiembre es el turno de Luis Zahera (59 años).

Natural de Galicia, el actor gallego tiene una amplia trayectoria en el mundo del cine, teatro y televisión. Reconocido por su gran versatilidad y su capacidad por dar vida a personajes memorables, ha logrado consolidarse como una de las figuras destacadas de la interpretación en España.

El actor nació en A Estila, un pequeño municipio ubicado en Galicia y creció como el pequeño de la familia, rodeado de cuatro hermanas y con su madre como figura principal ya que no tuvo una relación demasiado afectiva con su padre.

Hace unos meses, durante su participación en el programa 'Via Libre' de la emisora catalana RAC1, desveló como su madre le ayudó a esquivar la pandemía de heroína que azotó con fuerza a Galicia en la década de los 80.

Zahera explicó como su madre evitó que corriera la misma suerte que muchos de sus amigos y vecinos tuvieron en aquella época. «Mi madre me envió a Nueva York porque vio la jugada, cio el riesgo de las drogas. Le agradezco mucho a ella y al entorno que me crió», confiesa el actor.

Sobre su años en Nueva York, Zahera comenta que desempeñó todo tipo de oficios, incluyendo el de albañil en las Torres Gemelas. «Diez años después cayeron», comenta el gallego sobre este empleo haciendo gala de su conocido humor negro.

Tras esta etapa en los Estados Unidos, regresó a España tras no encontrar trabajo. Fue en ese momento cuando se puso en contacto con el director teatras Roberto Vidal Bolaño y arrancó su carrera como actor.

Luis Zahera visita esta noche el programa que conduce Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto que verá las luces en Netflix este próximo 3 de octubre, 'Animal'.