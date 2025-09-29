Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iván Rojo, el concursante de OT 2025 que arrasa en memes y no por sus actuaciones

El vallisoletano podría salir expulsado este lunes en la gala 2, pero su protagonismo le ha llegado por algunas frases sobre la fama fuera de la academia

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:41

Operación Triunfo 2025 afronta este lunes por la noche la primera expulsión de la edición, que Amazon Prime vuelve a albergar, tras un descanso de un año. La nueva generación de concursantes se enfrenta a la primera salida de la academia, que siempre supone un momento de tristeza, porque se rompe el grupo de 16 con el que ha dado comienzo el concurso. Y porque nadie quiere ser quien estrene la expulsión. En esa situación se encuentran dos concursantes: Claudia Arenas e Iván Rojo. La valenciana acabó en el grupo de nominados por su actuación en la gala 1, donde defendió el tema 'Carita triste' de Ana Mena. Y el vallisoletano, tras su interpretación de 'I like the way you kiss me' de Artemas.

Ahora, ambos se la juegan a una única actuación, que llevarán a cabo este lunes por la noche. La ilicitana cantará 'El sitio de mi recreo' y el castellanoleonés, 'It's my life'. La audiencia decidirá quién es el primero en abandonar la academia, pero en las redes sociales la conversación gira de manera mayoritaria alrededor de uno de ellos. Y es que Iván Rojo se ha convertido en uno de los protagonistas de la edición por algunos de los comentarios que están haciendo dentro de la academia. El concursante ha sido objeto de numerosos memes y no precisamente por sus canciones. Una circunstancia que ya ha puesto en alerta incluso a alguno de los profesores. Rojo se ha hecho viral por haber abordado la situación de fama que en estos momentos debe tener en su ciudad natal, Valladolid, donde el joven cree que debe ser protagonista y estar recibiendo un apoyo multitudinario. Los usuarios de redes han hecho numerosos chistes y memes con sus comparaciones y muchos lo acusan de tener un ego desbordado. Por eso, el profesor de interpretación, 'La Dani' ha tenido que salir a defenderlo. «Detrás de todo esto hay un ser humano, una persona. Vamos a darle una vuelta», ha dicho en un video en sus redes sociales, donde ha reflexionado sobre el 'bullying' que cree que está sufriendo el concursante.

La directora de la academia, Noemí Galera, también tuvo esta pasada semana palabras para Iván Rojo. Lo hizo en el podcast del propio concurso, donde le confesó a la presentadora, Myriam Rodríguez , que el vallisoletano «no está aprovechando nada su paso por OT» y si, finalmente sale esta y, si se va el lunes, «se dará cuenta de que ha desaprovechado una oportunidad estupenda. Está todo el rato pensando en cosas externas», dijo. Y entre esas cosas externas está la repercusión que puede estar teniendo su figura en el concurso. «En mi ciudad seguro que está todo empapelado con mi cara. Viven 300.000 personas y eso son votos», dijo.

También ha hablado de que en un futuro se ve cantando en el Wizink Center, uno de los escenarios más grandes de Madrid, en una gira con sus compañeros.

Otra de las bromas más difundidas ha sido el meme de una falsa entrevista a Aitana, la cantante de moda, salida también de la academia de Operación Triunfo, en la que atribuiría a Iván Rojo la inspiración para componer el hit del momento, 'Superestrella, y no en su pareja, el youtuber Plex.

