Salma de Diego y Lucia Casani, la representación valenciana de la nueva edición de 'Operación Triunfo' Dieciseis de los dieciocho aspirantes han sido los elegidos para componer la academia de esta nueva edición

Noemí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables y concursantes de 'Operación Triunfo 2025'.

Mario Lahoz Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:46

'Operación Triunfo 2025' ya tiene a sus 16 concursantes listos para conquistar la academia de música más famosa de España. Este lunes 15 se ha celebrado la Gala 0, donde los 'triunfitos' han enfrentado su primera actuación individual.

De los 18 aspirantes iniciales, catorce han sido escogidos por el jurado que componen Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkiway y Cris Reguero. Otro de los aspirantes ha sido seleccionado por la academia y el público era el encargado de decir el último ingreso a través de la app oficial.

La selección de los concursantes de esta nueva edición de Operación Triunfo ha sido especialmente exigente. Más de 10.000 aspirantes se presenatron a los castings y solo dieciocho concursantes han conseguido llegar a la primera actuación en el escenario del programa.

Entre los elegidos, figuran dos jóvenes valencianas: Lucia Casani y Salma de Diego, que finalmente han entrado a formar parte de la lista definitiva de concursantes en esta nueva edición del popular programa.

Lucia Casani (18 años) llega a Operación triunfo con una determinación arrolladora, siempre ha soñado con formar parte del programa y estaría dispuesta a dejarlo todo por entrar en la academia. Su estilo musical es el pop, con el que ha brillado durante los castings.

Lucía ve OT como el espacio ideal para crecer, aprender y dar los primeros pasos en su carrera artística. Llena de energía, talento y una enorme pasión por la música, está preparada para aprovechar cada oportunidad y mostrar que su lugar es el escenario.

Salma de Diego (19 años), natural de Benidorm, llega a 'Operación Triunfo' con una formación multidisciplinar y una sensibilidad única. Actualmente estudia en Málaga con la intención de ser actriz para seguir los pasos de sus padres. Su vida gira en torno al arte, y la música es una parte esencial de su identidad.

Apasionada por la mitología, Salma combina creatividad, curiosidad y talento en todo lo que hace. OT representa para ella una oportunidad de crecimiento integral, donde puede unir sus pasiones y evolucionar como artista completa dentro de un entorno inspirador.