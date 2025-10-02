¿Cuándo se entrega el bote de 'Pasapalabra'?: Esta es la posible fecha de un premio historico Todo apunta a que en este mes de octubre conoceremos un nuevo ganador del concurso

Mario Lahoz Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 19:37

Como si de la vuelta al cole se tratase, Manu y Rosa han experimentado un mes de septiembre exigente en el que se han puesto en plena forma para afrontar un mes de octubre que puede ser histórico para 'Pasapalabra'.

Rosa se ha convertido en la mujer en la que más programas ha participado y, por si fuera poco que mantiene con Manu el duelo más longevo en la historia del concurso. Y si los roscos siguen igual de intensos e igualados entre ellos, se podrían romper dos récords más.

Manu podría convertirse en el concursante con más participaciones de la historia del concurso. Este récord lo ostenta Orestes, con sus 360 programas que parecían inalcanzables. Manu acumula más de 350 programas y solo el bote o una traicionera Silla Azul pueden evitar que el madrileño supere al histórico concursante burgalés.

Los roscos entre Rosa y Manu están más fuertes que nunca. La coruñesa ha firmado recientemente su primer 24 en el rosco, y desde entonces se le ve con más ganas y fe de hacer suyo el bote de 'Pasapalabra', que no para de crecer.

De los cuatro botes que se han vivido en esta etapa del programa, el que más resuena ha sido el de Rafa Castaño, tanto por cómo lo consiguió, cómo por la cifra que ganó: 2.272.000 euros, el bote más alto en la historia del programa.

No obstante, el último en ganar el gran premio fue Óscar Díaz, que se embolsó un premio de 1.816.000 euros, en lo que fue la tercera cantidad más alta que se ha entregado.

Si se tiene en cuenta que el bote aumenta 6.000 euros cada día, la fecha de entrega de este bote de récord llegará a finales de este mes de octubre. Con la cifra actual que refleja el premio, el programa establecería una nueva marca a mediados de octubre.