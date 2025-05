La nueva vida de Óscar tras ganar 1,8 millones en 'Pasapalabra': el coche que tiene, su nuevo trabajo y el dineral que le quitó Hacienda

J.Zarco Valencia Lunes, 12 de mayo 2025, 16:03 Comenta Compartir

Hace poco menos de un año, el 15 de mayo de 2024, la vida cambió de forma radical para Óscar Díaz tras lograr completar el rosco de 'Pasapalabra' y embolsarse el bote de 1.816.000 euros. Una cantidad que se ha reducido sensiblemente por la parte que se lleva Hacienda y que se ha quedado finalmente en alrededor de un millón de euros, tal y como ha reconocido: «Es doloroso ver lo que se lleva Hacienda, pero lo tenía asumido, no lo tienes a mano. No me ha dolido pero es cierto que es una barbaridad».

El madrileño ha acudido este lunes a 'Espejo Público' y ha repasado cómo es su vida actualmente. Óscar tiene un grupo de música y sus compañeros en la banda aseguran que tras el premio no ha cambiado para nada su actitud: «Sería de idiota», reconoce el exconcursante.

El ganador del bote de casi 2 millones de euros asegura que sigue teniendo su coche de hace 16 años: «Esto de conseguir un gran premio y conseguir un Lamborghini no tiene mucho sentido. Creo que hay cosas que son más necesarias que fardar. Si te lo puedes permitir y es tu pasión, adelante».

Antes se dedicaba a la comunicación en el golf y ahora dedica su tiempo a escribir un ensayo sobre este mismo deporte. Además, explica que sigue estudiando a diario aunque no todas las horas que lo hacía antes: «Saqué una oposición estudiando mucho menos que preparándome para 'Pasapalabra'». Y es que en su base de datos cuenta con alrededor de 70.000 palabras por aprender.

«De momento no nos hemos dado ningún capricho gordo, pero mi mujer y yo hemos hecho algunas escapadas como por la Toscana. La casa todavía no está pagada», ha relatado.

Por último, rememoró uno de los aspectos que le llamó más la atención tras ganar el premio: «Me llamó mucho la atención que desde que se graba el bote hasta que se emite hay un periodo de paz porque nadie sabe nada. Esas semanas fueron muy tranquilas y no eras consciente del alcance que tenía. Lo más llamativo es cuando ves el efecto que tiene el programa sobre tanta gente que se acuerda de ti».