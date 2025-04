Rosa la lía en 'Pasapalabra' con un mensaje que deja mudo a Roberto Leal

AT Jueves, 17 de abril 2025, 20:06 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

Rosa Rodríguez se ha convertido por derecho propio en una de las concursantes más destacadas y queridas de 'Pasapalabra'. Su sencillez y carácter amable como persona y su gran capacidad como contrincante se ha ganado el favor del público.

El pasado viernes, Rosa batió un récord en 'Pasapalabra'. Se convirtió en la primera mujer que llega a 100 programas en la nueva etapa del concurso, que cumple ya a cinco años. Así lo hacía saber Roberto Leal, que daba pie a un mensaje de Rosa que dejó mudo al presentador.

«Me siento como en casa y es tal cual lo había soñado. Una de las cosas que, yo cuando lo veía en casa decía: 'Yo quiero estar ahí'. Porque me parecía un programa que divierte, que entretiene, que da cultura... Hace mucho bien a mucha gente. A mí personalmente me hizo mucho bien ya antes de comenzar aquí. pero siempre tienes ese nervio de decir 'a lo mejor si algún día llego aquí, porque tampoco sabes si vas a llegar... si encajas'. Y desde el primer momento que entre por la puerta de este estudio, me sentí realmemte cómoda.» «Si me permites -se dirigió a Roberto Leal- quería decir gracias a todas las personas que componen este equipo porque es una maravilla».

El mensaje de Rosa llegó con tal franqueza y cariño que el presentador, Roberto Leal, se quedo sin palabras y no pudo más que esbozar una sonrisa.

Rosa y Manu compiten ya por casi 1.500.000 euros y la entrega del bote millonario está cada vez más cerca. Calculadora y calendario en mano, se puede hacer una estimación aproximada de la fecha en la que esto ocurrirá. Teniendo en cuenta que Atresmedia es especialista en rentabilizar el éxito de sus programas lo máximo posible, se presentan dos posibles escenarios: que la productora quiera batir un nuevo récord o, al menos, acercarse lo máximo

Si se tiene en cuenta que el bote aumenta 6.000 euros cada día, la fecha de entrega para al menos igualar el premio de Óscar Díaz, que ganó el último bote (1.816.000 euros), sería a partir de mediados de junio de 2025. Mientras que para que Manu o Rosa batieran el récord absoluto del bote habría que ir mucho más lejos, al menos cuatro meses después, en octubre. En este segundo caso, el premio podría superar la histórica cifra que logró Rafa Castaño: 2.272.000 euros..

En cualquier caso, no hay ninguna certeza sobre cuándo se entregará el bote de 'Pasapalabra'. Lo que es seguro es que está en la mano de los concursantes cambiar su suerte.

