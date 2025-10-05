Bustamante explica cómo es la rutina con la que ha perdido 20 kilos: «Para mí es lo que más grasa elimina» El cantante se ha sometido a un duro régimen de alimentaicón y ejercicio

A. P. Domingo, 5 de octubre 2025, 23:40 Comenta Compartir

David Bustamante tiene actualmente 43 años. Sin embargo, cuando saltó a la fama en 2001 gracias a 'Operación Triunfo' era un joven de 19 de San Vicente de la Barquera. Durante estos 24 años de carrera musical ha cosechado grandes éxitos. Temas como 'Corazón latino', 'Dos hombres y un destino' o 'Devuélveme la vida' han sonado millones de veces en las radios españolas e internacionales durante este casi cuarto de siglo. Sin embargo, más allá de su faceta artística, 'Busta' también ha acaparado titulares por su aspecto físico.

Ha sufrido muchos cambios. Su peso ha subido y bajado con relativa frecuencia. Al ser una figura pública, este asunto ha sido muy comentado. Hace un par de semanas Bustamante explotó. Estaba harto de las críticas vertidas sobre él en redes sociales. «Periódicamente, la gente sin que le pregunte me dice cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado. Y lo hacen de una manera muy cobarde», aseguró frente a su público en un concierto en Móstoles. «Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso», terminó añadiendo.

Hay que recordar que hace ocho meses el cántabro tomó «la mejor decisión de mi vida» y dejó de fumar. Esto le hizo engordar 20 kilos debido a la ansiedad que le provocaba la abstinencia a la nicotina. Sin embargo, Bustamante se ha sometido a una estricta rutina de ejercicio y alimentación saludable. Ha perdido todo el peso que había cogido.

Ha compartido parte del proceso en sus redes sociales. Ha mostrado cómo era su rutina en el gimnasio y se le puede ver practicando diferentes deportes como el pádel, el tenis o el fútbol. «De vuelta a la oficina», comenta en uno de los últimos. Recientemente, ha concedido una entrevista a Men's Health y ha desvelado más detalles acerca de su cambio físico.

«Soy una persona muy fuerte. Aunque estuviera 8 meses sin entrenar volvería con la misma energía y fuerza. Es mi constitución física y además el cuerpo tiene memoria», ha declarado. A continuación, ha explicado cómo es un día en su vida: «Me levanto todos los días entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana porque soy poco dormilón y hago una caminata de una hora en ayunas. Eso para mí es clave. Es lo que más grasa me hace perder».

Antes de desayunar, el artista cántabro hace una hora de «fuerza funcional» con su entrenador, David Navarro, que incluye «dominadas, press, sentadillas, peso muerto... Hacemos mucho HIT». Y es que, asegura, el deporte es «mi mayor ansiolítico».

Sin embargo, Bustamante ha tenido que acompañar estos duros entrenamientos con una «dieta súper estricta». «He desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día».