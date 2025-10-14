'MasterChef Celebrity 10': bronca monumental, lloros y una inesperada doble expulsión en una noche de infarto El formato culinario más mediático de la televisión tuvo de todo en una entrega donde saltaron chispas entre Alejo Sauras y Manuel Parada

La nueva entrega de 'MasterChef Celebrity 10' tuvo de todo en una noche cargada de tensión, lloros, amor y mucha cocina. Los aspirantes despidieron la semana pasada a un compañero muy querido por todos: el humorista David Amor. El gallego dijo adiós a las cocinas entre lágrimas y muy agradecido por haber podido vivir esta experiencia. Sin embargo, no hubo tiempo para lamentos. Dice el refrán que las gallinas que entran por las que salen. Pues bien, en la repesca se reincorporó Soraya Arnelas. La cantante regresa y el resto de participantes saben que ya no habrá más oportunidades.

Precisamente en la primera prueba, el actor y director Eduardo Casanova convirtió el supermercado de 'MasterChef Celebrity' en una auténtica escape room. Ese mítico juego de aventura en vivo, en el que se resuelven acertijos y enigmas para escapar de una habitación o completar una misión en el menor tiempo posible. En este reto, los aspirantes tuvieron que encontrar pistas que les llevaran a los ingredientes con los que cocinaron un plato con el que rendir homenaje al Mediterráneo y a la dieta mediterránea. El actor William Levy les visitó en esta prueba.

Finalmente, Mala, Rosa, Parada y Valeria fueron los cuatro aspirantes que mejor cocinaron, aunque el premio de 4.000 euros que se destina a una ONG se lo llevó la cantante.

Para la prueba de exteriores, las cocinas del 'talent' culinario se trasladaron a la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, un conjunto arquitectónico sorprendente junto a la Playa de Bolonia (Tarifa). Entre templos, foros y salazones, los aspirantes se enfrentaron a un reto mayúsculo en el que cada elaboración tenía que estar a la altura de la historia que les rodea.

Los equipos cocinaron un banquete para 80 comensales firmado por el chef Ángel León (tres estrellas Michelin) para conservadores y encargados de estas ruinas. Jesulín de Ubrique, uno de los aspirantes más competitivos de 'MasterChef Celebrity 8', hizo acto de presencia y trató de insuflarles ánimos.

Durante la prueba saltaron chispas. Para el inicio de la prueba, los capitanes elegidos fueron Soraya y Torito que montaron sus equipos en función de elección y descartes. El equipo azul, capitaneado por Soraya Arnelas, estaba formado por Alejo Sauras, Rosa Benito y Juanjo Bona. En el equipo rojo, bajo la capitanía de Torito, competían Mala Rodríguez, Mariló Montero, Miguel Torres y Valeria Ros.

Las chispas saltarían durante la prueba, concretamente entre Alejo Sauras y Manuel Parada que tuvieron sus más y sus menos hasta llegar a los gritos y provocar el llanto de Soraya.

Todo comenzó con Alejo Sauras, preocupado, comentando en voz baja a Juanjo: «Yo creo que le está pasando como a mí, le está superando la capitanía». No obstante, Parada, que estaba cerca, ha interpretado el comentario como una crítica: «Ya si también nos ponemos a criticar a nuestra capitana, vamos a ganar por las narices». A partir de ahí, la situación ha explotado.

Alejo ha estallado contra él: «¿Por qué pones en mi boca cosas que yo no he dicho? ¡Dime una sola palabra que yo haya dicho mala!». Los gritos han resonado por todo el set, dejando a todos petrificados. Soraya ha intentado intervenir para calmar los ánimos, pero la tensión ha podido con ella. Entre lágrimas, ha confesado sentirse desbordada: «No puedo más, yo me quiero ir. Todo esto se ha generado por mi culpa. Me bloqueo y no puedo comunicarme». Jordi Cruz ha intervenido para poner paz y reconfortar a Soraya, animándola a no rendirse. Finalmente, el reto lo ganaría el quipo azul.

En la última prueba de la noche, el jurado se ha embarcado en un nuevo viaje gastronómico con la ayuda del cantante y compositor Antonio Carmona. Juntos han preparado un homenaje a uno de los platos más populares que existen en todo el mundo: las albóndigas. Tras una cata de distintos países, los participantes han tenido que escoger qué grupos de ingredientes son necesarios para prepararlas. Después, cada uno ha replicado una de estas recetas con su acompañamiento.

Los tres peores aspirantes durante la prueba han sido Soraya, Alejo y Rosa Benito. Para, a la postre, expulsar a Rosa y Alejo, que se han despedido agradeciendo la experiencia. Una doble expulsión inesperada. «Vuestra albondigas no estaban a la altura», ha espetado Pepe Rodríguez.

