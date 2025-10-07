'MasterChef Celebrity' despide a un nuevo concursante y Charo Reina da el susto de la noche con su desmayo El concurso culinario ha tenido una emisión llena de emociones y de caras conocidas

'MasterChef Celebrity 10' ha emitido este lunes, 6 de octubre, una nueva entrega. La semana pasada, en un programa muy especial que rindió homenaje al 'Un, Dos, Tres' y en el que Mariló Montero se abrió como nunca, la expulsada fue Masi. Una despedida que no fue fácil. La andaluza tenía un carácter divertido y apacible. Querida por sus compañeros y también por la audiencia. Sin embargo, la rueda no para. Esta semana los participantes tenían por delante una noche muy especial.

En la primera prueba de la noche han jugado a un clásico de los juegos de mesa: el tragabolas. En parejas han tratado de coger el mayor número posible de globos. Cada color representaba una familia de ingredientes; por lo tanto no podían centrarse en un único color. Con el botín conseguido han tenido que elaborar un plato dulce o salado. Como invitados para esta prueba, 'MasterChef' ha querido contar con la presencia de Florentino Fernández y Boris Izaguirre.

Valeria Ros se ha atrevido a retar a Mariló Montero por el pin de la inmunidad. Tras hacer las elaboraciones con alguna dificultad dada la limitación de ingredientes, han presentado sus platos al jurado. El que peor lo ha hecho y se ha ganado un delantal negro es Alejo Sauras. El actor ha presentado una carne a la plancha. Demasiado simple a estas alturas de concurso. Los tres mejores han sido Juanjo Bona, Torito y la propia Valeria Ros. Esta última ha ganado el pin de la inmunidad.

Prueba de exterior

La prueba de exteriores ha sido una de las más solidarias. El programa se ha sumado al 30º aniversario de Acción contra el Hambre en una jornada de solidaridad, deporte y gastronomía, en las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense de Madrid. Allí los exconcursantes se han efrentado a la prueba de repesca. El reencuentro con sus compañeros ha sido muy emotivo. Han tenido que preaparar un buffet de tapas. Para la prueba por equipos los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos han diseñado los dos menús que se ofrecerán tipo buffet y degustarán 200 participantes de este Gran Festival Deportivo

El periodista deportivo Juanma Castaño, ganador de 'MasterChef Celebrity 6' y colaborador de Acción contra el Hambre, ha sido el embajador de este evento. Junto a él han participado el presentador Raúl Gómez, aspirante en 'MasterChef Celebrity 9', la periodista deportiva Paloma del Río, el atleta olímpico Chema Martínez y el actor y director de cine Daniel Guzmán.

Durante el cocinado, Charo Reina ha dado un susto a sus compañeros y al equipo. La actriz se ha mareado y ha terminado desmayándose debido a una bajada de tensión. No ha podido volver a las concinas el resto de la prueba. «Mi salud es más importante», ha dicho Charo en los totales. Tras superar, a duras penas, el reto ha llegado el momento de elegir al equipo ganador. Ha sido el rojo. Respecto al concursante repescado, el jurado ha decidido que vuelva a las cocinas de 'MasterChef' Soraya Arnelas.

Prueba de eliminación

Antes de enfrentarse a la expulsión, los delantales negros han echado una partida a los bolos. Cada bolo estará asociado a un ingrediente. Solo han podido usar los alimentos conseguidos en esta partida para conquistar al jurado con sus creaciones. La actriz Paz Vega y el cineasta Santiago Segura, duelista y aspirante de 'MasterChef Celebrity 3', no se han perdido esta divertida prueba.

Los concursantes que han portado el delantal negro han sido Miguel Torres, David Amor, Alejo Sauras y Torito. Finalmente, el expulsado ha sido el cómico gallego David Amor. No ha podido contener las lágrimas. Sus compañeros también se han emocionado.

