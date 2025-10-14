Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

MTV cierra una era: las cinco cadenas que dejarán de emitir en Europa este 2025

YouTube, Spotify y TikTok han desplazado a la televisión tradicional, en un ecosistema dominado por el streaming

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:40

El panorama mediático cambia por días y dentro de la vorágine, se van tomando decisiones sorprendentes. La última ha sido la tomada por Paramount Global, el gigante del entretenimiento, que ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025.

La única cadena del grupo que no desaparecerá será MTV, la principal, que mantiene una programación que gira alrededor del entretenimiento.

Se trata de una clara señal del cambio de los tiempos. El público ya no consume música como antes. YouTube, Spotify y TikTok han desplazado a la televisión tradicional, en un ecosistema dominado por el streaming. Lejos quedan aquellos tiempos en los que MTV marcaba tendencia. Fue el escenario, por ejemplo, del estreno de 'Thriller', el monumental videoclip de Michael Jackson en 1983.

La marca sobrevivirá mediante sus plataformas digitales y eventos bandera como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), pero el espíritu original del canal se extinguirá.

