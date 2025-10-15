Bustamante desvela en 'El Hormiguero' sus manías antes de los conciertos y el secreto de su cambio físico El programa presentado por Pablo Motos ha recibido al artista cántabro con motivo de su nueva gira

'El Hormiguero' recibió la visita este miércoles de uno de los grandes artistas del panorama nacional como es David Bustamente. El cántabro, uno de los habituales de cada temporada en el programa presentado por Pablo Motos con más de 20 apariciones, acudió al formato de Antena 3 a presentar su nueva gira 'Inédito'.

El de San Vicente de la Barquera promocionó su nuevo tour musical con el que pretende dejar estupefactos a los asistentes con su peculiar puesta en escena.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por sus manías más extrañas. Según ha dicho, necesita que le marquen con una pegatina el escalón en el que tiene que poner el primer pie para que le cuadre y pueda subir con el derecho.

No obstante, pese a que ha querido dejarlo ahí, el presentador ha sacado a la luz muchos otros rituales que tiene. David ha alegado que se deben a su época de futbolista: «Entro con el pie derecho y salto tres veces. Mi número de la suerte es el tres. Me quedó de cuando era futbolista».

Motos ha querido insistir sobre el asunto, con lo que el cántabro ha confesado que «si le preguntas a mi asistente o a mi manager te dirán que tengo alguna más. Siempre me calzo por el pie derecho y todo con la derecha»

Cambio físico

El cantante habló sin filtros sobre un tema del que siempre se habla: los comentarios en redes sociales sobre su aspecto físico: «Me molesta mucho que, de todo lo que hago, hablen de algo que no les importa para nada», confesó Bustamante. «No hay nada más cruel que ser cobarde y refugiarse en las redes sociales», añadió, dejando un mensaje directo contra quienes critican desde el anonimato.

El artista también recordó que detrás de cada comentario hay una persona y una familia: «Tengo una hija de 17 años, unos padres y una familia«, señala. Con estas palabras, quiso poner el foco en la responsabilidad y el impacto que pueden tener las redes sociales en su entorno.

Bustamante aprovechó la charla para lanzar un mensaje de autoaceptación y empatía, reconociendo que todos atravesamos momentos personales distintos: «Soy consciente de dónde me encuentro en cada momento y necesito mis tiempos«, señaló.

«A veces uno no tiene la fuerza de voluntad, y cada persona tiene sus tiempos.», confesó en el programa haciendo referencia a que no siempre pasamos por nuestro mejor momento.

El cantante y compositor David Bustamante es original de San Vicente de la Barquera, Cantabria. Comenzó trabajando en el sector de la construcción, aprovechando para deleitar a todos con su gran chorro de voz. Su éxito llegó en Operación Triunfo que, pese a no ganar, le catapultó a lo más alto de la música.