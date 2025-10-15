David Bustamante, invitado hoy en 'El Hormiguero', explota ante las críticas sobre sus cambios físicos: «Me dicen si estoy gordo o delgado de forma muy cobarde» El artista visita el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo tour, 'Inédito'

'El Hormiguero' sigue con su objetivo de liderar el ranking de audiencias dentro de la franja del access prime time. Para ello cuenta con una serie de invitados cada semana que acuden al plató de las hormigas para charlar con Pablo Motos.

Tras la visita de Susanna Griso, este miércoles el espacio de Antena 3 recibe a David Bustamante. El artista es un entrevistado habitual en el programa ya que ha aparecido en él en más de 20 ocasiones.

David Bustamante (43 años) es un cantante y compositor natural de Cantabria. Comenzó trabajando en el sector de la construcción hasta que llegó a su vida 'Operación Triunfo'. A pesar de no ser el ganador del concurso, este le propulsó al estrellato musical.

🎶 Recibimos al gran ¡@David_Busta! Viene a contarnos todos los detalles de su ‘Tour Inédito’ #BustamanteEH pic.twitter.com/9yryXuNPai — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 15, 2025

En los últimos tiempos, Bustamante ha recibido muchas críticas por parte del público acerca de su estado físico. El cántabro se ha mostrado, en ocasiones, enfadado hacia quienes le juzgan por su físico y esuqe, tal y como el mismo confesó, ganó varios kilos tras dejar de fumar.

De hecho, llegó a intervenir en el programa 'TardeAR', visiblemente molesto ante la ola de comentarios sobre su gordura que circularon por las redes. «Yo estoy bien, nada más que añadir. Cuando dejas de fumar pasan estas cosas. Nada que no se pueda solucionar. Me parece ridículo que pasen estas cosas», expresó ante las cámaras.

Ahora, gracias a dieta y ejercicio, el cantante muestra un gran estado de forma física. Pero de nuevo ha querido adveritir del daño que pueden hacer los comentarios malintencionados.

«Periódicamente, de alguna forma, la gente sin que les pregunta me dicen cómo estoy, si gordo o delgado, y lo hacen de una manera muy cobarde», dijo al público en su concierto en Móstoles.

«Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha bajado o ha subido de peso. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que lleva esas cicatrices el resto de su vida», añadió tajantemente.

Ahora, Bustamante está inmerso en su nuevo tour musical, 'Inédito'. El artista cántabro irá presentando en cada teatro su nuevo disco, con el mismo nomre y con canciones todavía por descubrir.