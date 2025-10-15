'La Revuelta' sale victoriosa con el cambio de horario y Silvia Intxaurrondo anota un nuevo récord: las audiencias del martes en televisión El programa de Broncano mantuvo el liderazgo de la noche a partir de las 22:35 horas, aunque en la franja de coincidencia con 'El Hormiguero' volvió a perder en audiencia

S.Bonillo Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

La 1 de Televisión Española (TVE) se hizo este martes con la victoria de la jornada, gracias al partido de la selección española. La 1 anotó un 16,2% de cuota de pantalla, frente al 13,7% que firmó Antena 3 a lo largo del día, lo que supone una diferencia de 2,5 puntos entre ambas cadenas. Por detrás se quedaron Telecinco, con un 9,7%; las temáticas de pago, con un 8,6%; y la FORTA, con un 8,3%. Más abajo se sitúan La Sexta, que registró un 5,8%, y Cuatro, con un 5,5%.

La selección española ganó este martes a Bulgaria con un 4-0. La retransmisión del partido en La 1 congregó a una audiencia media de casi 3,8 millones de espectadores (3.770.000), lo que se tradujo en una cuota del 30,1%. Gracias al enganche del partido, 'La Revuelta' mantuvo el liderazgo de la noche a partir de las 22:35 horas, con la visita de Daniel Guzman, aunque en la franja de coincidencia con 'El Hormiguero' volvió a perder en audiencia.

La cadena pública optó esta semana por prescindir del Late Xou con Marc Giró, retrasando así el comienzo del programa de David Broncano. En esta ocasión, la jugada le salió bien a RTVE ya que Broncano anotó un 14,6% de cuota y 1.426.000 espectadores, siendo líder en su franja de emisión, frente al 13,4% que sumó 'El Hormiguero' con la visita de Susanna Griso y 'Renacer'.

No obstante, si se tiene en cuenta la franja en la que Broncano compitió directamente con Pablo Motos (de 22:37 a 23:12 horas), Antena 3 se impuso con un 18% de cuota (2.070.000 espectadores) frente al 14% (1.606.000) de La 1. Además, 'La hora de La 1', presentado por Silvia Intxaurrondo, anotó este martes su récord de la temporada y su segunda mejor cuota del año, con un 22,3% de cuota en el horario matutino, de 7.50 a 10.45 horas aproximadamente.