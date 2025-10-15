La nueva serie internacional que llega a TVE y adapta unas populares novelas de fantasía La producción es una reinterpretación contemporánea de una saga literaria que ha encandilado a varias generaciones

Tamara Villena Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:29

RTVE sigue en su intento de conquistar a una gran variedad de espectadores y apuesta ahora por una serie internacional para ampliar su oferta de ficción. La producción, además, no es una cualquiera. Se trata de la adaptación de una saga literaria quje lleva años conquista a varias generaciones: 'Los cinco', de Enid Blyton. Muchos telespectadores recordarán haber devorado estas novelas y, quizá por ello, el ente público tira de nostalgia para tratar de fidelizar y diversificar su audiencia.

RTVE emitirá en España esta producción de Moonage Pictures, byNWR y The Mediapro Studio para la BBC, que llegará a nuestro país dos años después de su debut original, que fue a finales de 2023. La producción, con solo tres episodios de 90 minutos, sigue la linea en ficción por la que apuesta el ente público: emisiones cortas en lugar de capítulos que se extiendan durante semanas.

Eso sí, todavía no se sabe qué cadena de RTVE será la encargada de emitir la serie, del danés Nicolas Winding Refn y su socio Matthew Read. La producción muestra cómo cuatro niños y un perro tratan de resolver un inquietante misterio y cuenta con una segunda entrega que está en rodaje desde septiembre de 2024, en la que los jóvenes protagonistas tendrán que hacer frente a problemas aún más complejos.

El reparto está formado por Diana Babnicova como George, Elliott Rose como Julian, Kit Rakusen como Dick y Flora Jacoby Richardson como Anne, junto al inseparable Kip, el perro de Bearded Collie que interpreta a Timmy.

En la segunda temporada veremos a una actriz española, María Pedraza, que se une a otros actores como Amir Wilson, James Wilby, Rita Tushingham, Jemima Rooper, Jonathan Aris y Jamie Andrew Cutler, para dar vida a personajes que aporten amplitud a la trama.